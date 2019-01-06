成語蕎遇狼師性騷 「胸部像杏仁豆腐」

2019年01月06日 04:10 中國時報 李承陽 專訪

成語蕎（右）在片中試圖勾引男老師。

伊林娛樂藝人成語蕎首次演出電影《玩命貼圖》，在片中化身超「Bitch」的女同學，不僅是雙面心機女，還主動寬衣試圖勾引男老師，現實生活中她未曾對男老師動心過，但大學時期去日本早稻田當交換生時，竟遭遇狼師言語性騷擾。

當時成語蕎跟其他同學參加5天4夜的校外教學，晚餐時一名別班的日籍男老師喝醉，湊到她旁邊叫她幫忙斟酒，「我跟他說我是台灣人，不來這一套的。」結果那位老師行為越來越失控，竟大開黃腔對她說：「我看妳皮膚很白，胸部應該像杏仁豆腐吧。」

阻止狼師下跪

她當時直接起身走人，跑去跟自己班上的老師說，隔天那位狼師酒醒後，竟跑來找她，打算下跪道歉，「他要跪下的時候我阻止了，只是心裡一直在想怎麼會有這樣的師長。」

雖然成語蕎演出的角色跟本人個性大相逕庭，但她透過回憶一位金髮碧眼的高中女同學來設定角色背景，「在澳洲讀高中是跑班制，我跟她有修同樣的課，知道她會搶別人的男朋友，學校舉辦跳舞派對時她會去勾搭同學的男友。」

成語蕎心中判定「Bitch女人」的要點有三：一是得夠自私；二是會給追求者希望，讓他們成為工具人；三就是搶別人的男朋友，那位高中同學幾乎具備所有特質，她參考對方，演出有別以往傻白甜形象的心機女。電影11日上映。

(中國時報)