仙界小霹靂 揪孩童進武林

2019年01月06日 01:11 中國時報 李承陽 報導

《仙界小霹靂》保留了布袋戲立體、多元的場景。 圖片提供霹靂國際多媒體

霹靂國際多媒體全新力作，世界首部布袋戲兒少偶劇《仙界小霹靂》以兒童的視角、語言及想像力，建構出具有奇幻色彩的原創故事，適合家長與孩童一起觀看，除了是布袋戲回憶的共享，更是跨世代親子同樂的好選擇，用滿滿的知識與歡笑陪伴孩子快樂成長。

《仙界小霹靂》以3D電影《奇人密碼》之人氣角色跩鴨為主角，結合在地元素，包括神話和常民信仰中的太上老君、東方神獸、風獅爺、狐仙、仙術等，創造出結合奇幻、冒險、校園於一身的兒少偶劇。

巧連智編劇設計劇情

布袋戲以生動的聲音、動作、角色形象見長，最適合孩童觀賞並吸引其注意力，此次小霹靂團隊特別邀請兒童文教知名品牌巧連智編劇，設計與孩童日常生活息息相關的有趣劇情，結合超萌角色的可愛表演、出色的聲優配音和百分百童趣的場景道具，為大朋友、小朋友獻上最有台灣味的精緻偶劇。

偶劇的4大看點有1、在保留布袋戲偶藝精髓的同時，結合3D列印偶頭、藍綠幕拍攝及繪本動畫特效，賦予布袋戲全新樣貌；2、配合每集節目內容加入知識單元，配合教學課綱設計包含自然科學及人文史地的益智短片；3、於第1季中設計10首MV歌曲，有可愛偶戲及動畫帶動唱；4、萌Q的美術設計、創意的兒少劇本及通俗的現代語彙，打造專屬孩童的原創IP。《仙界小霹靂》已於中華電信MOD卡通199及Hami Vedio播映。

(中國時報)