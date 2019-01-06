張基龍 自薦基隆觀光大使

張基龍昨向鏡頭手比心型大方獻愛。（粘耿豪攝）

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中國時報
報導溫博鈞
張基龍今辦首場海外見面會，直嚷緊張。（范揚光攝）

韓新生代演員張基龍，為今晚在台北三創生活園區舉行首次海外見面會來台，5日在住宿的飯店舉行記者會。模特兒出身、187公分的他一出場面對此起彼落的閃光燈，表示非常緊張，亮出手掌說：「我的手在冒汗！」

張基龍首次訪台，從機場接送司機的親切，便感受到台灣人情味，初次聽聞基隆和他名字同音，笑稱願任基隆觀光大使，「我明天就去！」在飯店吃的牛肉麵令他眼神發光，「以前一天可吃6餐，現在控制身材只能吃2餐。」笑顏瞬轉愁容，但他盼能品嘗世界各地美食，也有意挑戰臭豆腐。

他因看到走秀認定模特兒為自己天職而入行，坦言：「一開始覺得自己最好，有點自傲。」上周在韓國「MBC演技大賞」獲優秀男演員獎，他說：「做夢都沒想到！自己也不知是否有資格拿獎，但今年我要在演技上更努力。」身材精實的他常到漢江散步、爬山，聽到主持人提「驗貨」，刻意露出驚訝表情惹笑。

誇張娜拉體貼

張基龍自曝為做好《告白夫婦》深戀張娜拉角色的功課，把張娜拉照片貼在鞋櫃上，天天進出門都看到她，「我只是她演藝圈晚輩，但她很體貼，也教導我很多。」他曾在IU的MV扮戀人獲「IU的男人」之稱，隔6、7年後兩人合演《我的大叔》，「以演員身分重逢，感覺很神奇、開心。」

訪談中他頻以手勢形容，態度大方自然，卻說自己不善於表達，他笑說：「其實我一直在盡力啊！」

(中國時報)

決戰天下英雄魄萬夫莫敵誰爭鋒

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