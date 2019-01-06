三二行館海味邂逅黑松露

2019年01月06日 01:11 中國時報 劉育良 報導

爐烤鰻魚佐紅酒醬汁，一道結合台、日、西方三地風味的佳餚。（三二行館提供）

黑松露身價高，一公克要價100元。（三二行館提供）

蕈菇高湯半熟蛋佐新鮮黑松露，湯鮮味美。（三二行館提供）

主廚陳溫仁擁有超過30年西餐烹飪經驗，功力爐火純青。（三二行館提供）

白松露季節落幕，黑松露緊接登場。兩種嬌貴食材同以香味取勝，差異在於前者不能做太多的烹調，後者則可入菜調味；若說白松露是「嬌弱的書生」，黑松露則是「勇猛的武將」，屬性大不同，呈現的食味感大相逕庭。

松露餐始終是三二行館引以為傲的頂極美食品項，當白松露在去年底華麗落幕後，來自法國的黑松露接棒，開始「黑金」入味的品嘗季節。黑松露仍以天然野生為上選，即便這些年有了人工培育品種，但，口感、香味、甚至價錢，都無法相提並論，今年，黑松露以1公斤10萬台幣左右的價位上市，接近去年行情。

爐烤鰻魚享受視味覺

松露身價高，以公克為計量單位，物稀為貴的珍饈，卻因兩種松露的調性不同，在烹煮上有別。三二行館主廚陳溫仁分析，白松露不能進行太多的烹調，會被食材蓋過其香氣，只能在上桌、入口前刨上數片，點綴、也提點味道；反觀黑松露可伴著海鮮、飯麵、蔬菜等同時烹煮，香味各自芬芳。

為黑白松露下註解，在不同時令品嘗當季松露，是一種享受。三二行館此季以「極致金宴。黑松露」破題，在主廚陳溫仁以宜蘭三代辦桌菜硬頸精神，交融出的絕美歐陸料理，並以一款適合餐酒搭配的金箔香檳，相輔相成出「餐桌上的黑金、邂逅香檳中的黃鑽」的桌邊滋味。

陳溫仁料理黑松露行之多年，熟諳其特性，定調今年黑松露套餐。「爐烤鰻魚佐紅酒醬汁」，以台灣野生鱸鰻為主角，用蒲燒方式進行燒烤，但外層卻是裹上紅酒醬汁，「台、日、西」大融合。搭配晚香玉筍，先汆燙再燒烤，留住鮮嫩水分；配上紅麴米餅，增添爽脆口感。最終上桌時，更以胡桃木煙熏，雲霧飄渺的夢幻感和煙熏滋味交錯，視覺、味覺雙享受。

黑松露融入高湯熬煮

松露可以和高級食材相配，也可和最樸實無華的食材共存，「蕈菇高湯半熟蛋佐新鮮黑松露」應運而出。半熟蛋的香滑口感，和鴻喜菇、美白菇、松茸、鮑魚菇、草菇等各菇類，營造不同層次的味道，就連高湯也是菇類和整顆黑松露一同熬煮，彼此的味道各自綻放。

黑松露味道清幽，和海鮮最是匹配，三二行館以北海道3L大干貝、明蝦、磯釣鮮魚等3種不同的頂級海鮮，和來自法國佩里哥的黑松露做整合，此外，以雞高湯熬煮黑松露後製作的黑松露泥，將黑松露的美味精華全聚其中。一盤3種海鮮，各自被黑松露片覆蓋，一口海鮮一口松露，至尊的味蕾饗宴。

當然，餐前來杯黑松露金箔香檳，乾果和成熟水果的香氣，混合24k食用金箔，片片金箔在杯中閃耀，時尚感十足，當現刨的黑松露落入香檳，味道絕配。這樣的餐飲方式，也是歐洲各大慶典中，被引以為用的美饌組合。

飲酒過量 有礙健康

極致金宴。黑松露

時間：即日起至3月中旬

價格：5800元＋10％

金箔香檳：每杯1200元＋10％

訂位電話：（02）6611-8888

官網：www.villa32.com

(中國時報)