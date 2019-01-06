Verde蔬食從根吃到葉

「謙虛的蘿蔔」讓紅蘿蔔躍身主角，將其壓花醃漬成糖漬脆片，其餘打成汁後以咖哩風味香料及希臘優格調味，製成宛如客家九層糕的概念，充分使用紅蘿蔔各個部分，傳達不浪費食材的理念。圖片提供Verde蔬食餐廳　攝影石智中

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中國時報
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Verde合作無間的4人團隊Timothy（左起）、Adam、Daniel及Vincent。圖片提供Verde蔬食餐廳　攝影石智中
不一樣的蒜苗湯圖片提供Verde蔬食餐廳　攝影石智中

冬天是國人進補旺季，但食補藥膳未必適合每一個人，且容易陷入大魚大肉「補過頭」的疑慮。蔬食，除能調理矯枉過正的過補體質，多食用當令的冬日蔬菜，不僅能吃到最新鮮健康的滋味，也契合「食應合時」的先人智慧。

隨現代農業科技進步，雖已能不分季節見到各種蔬果，但食用當令，依然能確保吃下肚的食材，無論在品質及口感上略勝一籌的滋味，蔬菜尤其如此。蘿蔔、大頭菜、芹菜、青蒜韭菜及各種菇類，是這個時節首屈一指的蔬菜擔當，無須費勁烹調便能品嘗其自然鮮甜，但經由本地首間Fine dining蔬食餐廳「Verde」的創意指引，那些菜場裡尋常可見的身影，竟被轉化成桌上一道道外觀精緻、翻轉乏味「素食」印象且富口感層次的蔬食料理。

「不一樣的蒜苗湯」便是一道基於傳統法式蒜苗湯（Vichyssoise），卻勇於以現代烹調手法賦予摩登新意的料理。它將湯體原本合而為一的青蒜及馬鈴薯分開製作，取洋溢蒜苗濃郁香氣的白色根部為湯底，其上綴有乾煎過的韭菜花、宛如千層派一般的馬鈴薯，成為這道立意新穎，既能勾起青蒜鄉愁滋味，同時符合本地口味的絕妙湯品。

讓人發出會心一笑的「Verde烤雞」則運用不少分子料理手法，主體為口感如布丁般Q彈的菇類什錦，放冷後口感就像綿密的豆腐，搭配清新爽脆的芹菜、球芽甘藍及櫛瓜等時令蔬菜，佐以各式蔬菜熬製成的胡椒調味汁（Sauce Au Poivre）一起享用。

Verde令人驚豔的蔬食創意為「四手聯彈」的成果，由「Hidden by DN隱丹廚」主廚Daniel Negreira擔任顧問，曾於紐約米其林一星餐廳任職的呂學明（Timothy）及擁有台灣法式料理背景的王致晟（Vincent）擔任雙主廚；曾與Daniel共事的劉隆昇（Adam）則擔任甜點主廚。

90％使用本地食材

餐廳90％以上所使用之食材為本地生產、依不同時令能輕易於菜市場找到的蔬菜，希望讓餐廳化身推廣台灣蔬果種類豐富的平台，不僅菜單隨季節時令更迭，且強調「從根吃到葉」、不浪費任何糧食的理念，把經常被餐廳輕易丟棄的蔬菜邊角進行有效利用，充分落實永續經營的「綠」餐廳精神。

(中國時報)

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