太魯閣山月村宜蘭綠舞加碼折扣

2019年01月06日 01:11 中國時報 何書青 報導

宜蘭綠舞國際觀光飯店推出的「忍者體驗營」，大小學員們都可換上忍者服裝受訓。（宜蘭綠舞國際觀光飯店提供）

宜蘭綠舞國際觀光飯店的豪華庭園Villa。（綠舞國際觀光飯店提供）

去年11、12月交通部觀光局推動部分縣市的暖冬遊補助活動獲熱烈迴響，今年加碼1個月推出「擴大國旅觀光暖冬遊」補助方案，範圍擴大至全台所有縣市，只要是台灣居民，持身分證前往參加活動的飯店、旅館或民宿住宿就能獲補助，身為「台灣後花園」的宜蘭和花蓮飯店業者紛紛跟進這波划算旅遊的熱潮。

「擴大國旅觀光暖冬遊」大方補助今年1月分周日至周四間出遊外宿的遊客，不只範圍遍及全台縣市，最高補助1500元的適用對象更從去年僅限60歲以上的年齡層，再增加了30歲以下的年輕族群，而31歲至59歲的民眾也有1000元補助，民眾到住宿處辦理入住手續時，就能直接在房價上扣除補助額，相當便利。

去年3月開幕、斥資30億打造的「宜蘭綠舞國際觀光飯店」，不僅是目前宜蘭占地最大的休閒度假飯店，也是全台唯一的日式庭園飯店；這次跟進暖冬優惠熱潮，推出開幕以來最殺折扣的1泊2食住房專案，即日起至3月31日的活動期間，所有Villa房都享48折優惠，其他房型也祭出59折至62折不等的優惠，附贈的晚餐更可選擇大啖新推出的西式主廚套餐。

主題忍者營 親子客最愛

主題園區中有許多與日本相關的有趣活動，特別受親子客群歡迎，除原本的經典日式浴衣、專業抹茶教學、親子手創DIY，近期更有「忍者體驗營」；學員換上忍者裝參加小學堂後，前往忍者之森實地演練、挑戰，最後還會頒發忍者結業證書，3月底前入住的大小房客都能免費預約參加。

位於花蓮太魯閣國家公園中的2家祕境飯店「太魯閣晶英酒店」與「太魯閣山月村」則是同步暖冬補助的活動時間，於即日起至31日聯手推出「森旅行．三天二夜換肺假期」住房專案，2人成行，專案優惠價1萬999元起，主打讓遊客在群山環抱中享受充滿清新空氣的愜意假期。

為方便房客探索清水斷崖、砂卡礑步道等周邊知名景點，太魯閣晶英酒店提供付費半日遊行程服務，由飯店專車接送、導覽員隨行介紹；到了夜晚，飯店頂樓的峽谷無邊際泳池旁，露天的星空電影院登場，房客可免費在躺椅上愜意看電影。太魯閣山月村則宛如部落村莊，軟硬體設置皆以太魯閣族文化為主題，旅人可入住原住民風格的小木屋、品嘗部落風味餐食，入夜後還有熱鬧的部落晚會表演可看。

(中國時報)