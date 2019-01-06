王道銀行刷卡送旅平險

王道銀行刷卡送旅平險。圖片提供本報資料庫

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中國時報
報導鄧盛宇
王道銀行刷卡送旅平險。。圖片提供本報資料庫
2019年王道銀行簽帳金融卡現金回饋方案：

王道銀行即日起推出刷卡送全程旅遊平安險方案，只要刷王道銀行簽帳金融卡購買大眾運輸交通工具全額票款或80％以上旅遊團費，即享有大眾運輸交通工具傷害險、海外旅遊全程意外險、傷害醫療保險、旅遊不便險等，刷卡優惠再升級，提供優於業界一般普卡之高額旅平險保障。此外，於3月底前上網登錄，還可享有海外刷卡最高5％現金回饋。

王道銀行身為台灣首家原生數位銀行，持續為實現普惠金融而努力，2019年起開始提供簽帳金融卡普卡卡友保額達千萬元的旅遊平安險保障，即日起至2019年12月31日止，凡以王道銀行簽帳金融卡普卡支付國內外大眾運輸交通工具全部票款，即享有保額新台幣1000萬元的國內外大眾運輸交通工具傷害保險。以王道銀行簽帳金融卡普卡刷80％以上之國外旅遊團費或全額海外來回機票，除享有上述新台幣1000萬元的大眾運輸交通工具傷害保險外，更享有保額新台幣500萬元的海外旅遊全程意外險、實支實付型意外傷害醫療保險，以及包括班機延誤、行李延誤或遺失、行程縮短等之旅遊不便險。

3月底前登錄享回饋

在刷卡回饋部分，2019年起，刷王道銀行簽帳金融卡最高可享國內1.3％、國外1.8％現金回饋。此外，王道銀行更針對新年旅遊旺季期間推出海外旅遊享樂季優惠活動，3月底前只要上網登錄（www.o-bank.com/web/Event/IMC_1080331/index.html），海外刷卡還可再享額外3.2％的現金回饋，限量1萬2000名，現金回饋優惠共計高達5％，刷卡回饋方案詳見下表。

(中國時報)

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