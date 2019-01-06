聚焦AI元大全球人工智慧ETF開募

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中國時報
報導鄧盛宇

AI趨勢興起，全台首檔聚焦AI營收主題ETF即將於1月7至10日募集：元大全球人工智慧ETF基金（以下簡稱：元大全球人工智慧ETF），元大投信研究團隊指出，本基金不僅為元大投信首支AI相關基金，與目前台灣市場其他AI相關基金相比，成分股透明，元大全球人工智慧ETF所追蹤的STOXX全球人工智慧指數係以人工智慧相關產業營收來源為篩選指標，為市場上最具代表性的人工智慧指數，純度最高，有別於目前市場上其他AI基金所追蹤指數包含AI與機器人。

全球景氣復甦，總經數據表現亮眼推動股市大多頭，統計2014至2017年，MSCI世界指數漲幅32.81％、新興市場指數上漲31.72％，占全球市值近6成的美國標普500指數亦漲38.29％，而這背後的推手正是市值占比不斷升高的科技指數，標普全球1200科技指數同期間漲幅達67.63％。而在所有科技指數中，就以AI指數表現最亮眼，同期間漲幅74.06％，超越標普全球1200科技指數6.43％；根據彭博資料，STOXX全球人工智慧指數成立以來（截至2018年12月27日）報酬率成長201.88％，為目前台灣市場上AI基金所追蹤指數中表現最佳。

元大投信身為資產管理業中的領頭羊，2017年底推出「元大ETF AI智能投資平台」理財服務，2018成立「智能化小組」，有助企業控管成本，降低企業員工時間成本，提升生產力與企業競爭力，期許在金融科技發展趨勢下，帶領資產管理業一同朝AI投信時代邁進。

(中國時報)

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