導演組《速成家庭》打趣領養賺進時光

馬克華伯格（右）與蘿絲拜恩飾演深具愛心的夫妻。（UIP提供）

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中國時報
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蘿絲拜恩任由認養的兩個孩子調皮畫臉。（UIP提供）

電影《速成家庭》改編自導演兼編劇、製片的西恩安德斯（Sean Anders）人生真實故事，他和妻子當初做了改變一生的決定，從安置體系領養了3個親姊弟，他說：「發生很多好笑的事，也有很多令人挫折的經驗。突然把跟你互不認識的小孩帶回家，成為一家人，這種情況打從一開始就是個風俗喜劇題材。」

西恩解釋他和妻子為什麼想要做出這個改變一生的決定：領養3個小孩，以及在這過程中有著什麼樣的體驗。他回想：「所有層面都跟我們想像的不一樣，我們一開始的狀況就跟電影中的角色一模一樣。」他跟妻子討論要不要有小孩很多年了，某天他覺得現在才生小孩有點太老了，於是跟妻子開玩笑說：「要不要乾脆領養一個5歲小孩，這樣就像賺到5年的時間。」沒想到妻子回他「我會認真考慮」，種下領養契機。

一夕變爸媽 吃不消

「我希望藉由這部電影幫助孩子找到家人和家庭。」西恩解釋：「領養孩子們多年後，我跟約翰決定寫這個故事，我回去跟當初協助我的社工人員聊聊，也認識更多家庭和小孩。大家在銀幕上看到的這部喜劇能有這些劇情，都是因為很多事情發生在我或其他人身上，他們跟我分享了自己的故事和情況。」

電影敘述馬克華伯格（Mark Wahlberg）飾演的彼特和蘿絲拜恩（Rose Byrne）飾演的艾莉決定要組成一個家庭，開始有了領養小孩的想法。

當他們遇見3個姊弟，包括一位15歲的叛逆大姊（伊莎貝拉莫娜飾），他們發現對於一夕之間就擁有3個小孩的心情太過於期待和喜悅，此時想要退貨也來不及了。現在，彼特和艾莉被迫要學習如何成為一對稱職的養父母。電影11日在台上映。

(中國時報)

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