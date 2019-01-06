NISSAN MARCH配備升級不加價

NISSAN MARCH 19年式配備升級不加價，全車規標配ISOFIX及後座中央三點式安全帶，自即日起至2019年1月31日止，購車再享「美好在這禮」限時優惠專案。　圖片提供裕隆日產汽車

友善列印
中國時報
報導郭隆富

NISSAN MARCH自上市以來，以好看、好開、好省油的優勢加上靈巧圓潤外型與時尚設計，深獲廣大消費者喜愛，為貼心守護消費者安全，NISSAN MARCH 19年式配備升級不加價，全車規標配ISOFIX兒童安全座椅固定裝置及後座中央三點式安全帶，超值優惠價53.5萬元起；愜意夢幻版再免費升級後方盲區偵測系統，包含「BSW盲點警示系統」及「RCTA後方車側警示系統」，守護車上乘員安全。

自即日起至2019年1月31日止，可搭配NISSAN「美好在這禮」購車優惠專案，包含飛利浦美好生活組（定價4萬2000元）、德國雙人饗宴食器組（定價1萬1000元）、68無限延長保固、高額零利率分期專案、1萬元配件金，符合政府舊換新補助條件更可享5萬元優先領專案，優惠總價值最高達15萬元，讓消費者輕鬆入主全新19年式NISSAN MARCH。

限時優惠 價值15萬

裕隆日產表示，自即日起至2019年1月31日止，下訂NISSAN MARCH 19年式新車並完成領牌程序者，可再享NISSAN「美好在這禮」優惠專案，包含飛利浦美好生活組、德國雙人饗宴食器組、68無限延長保固、高額零利率分期專案、1萬元配件金以及政府舊換新5萬元優先領專案，優惠總價值最高達15萬元，讓消費者輕鬆入主19年式配備升級上市的NISSAN MARCH，裕隆日產誠摯邀請消費者蒞臨NISSAN全國展示

中心，體驗NISSAN MARCH獨特魅力及NISSAN

優質服務。

(中國時報)

日本威士忌品醇大和魂 遠東百貨獲國家永續發展獎

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。