NISSAN MARCH配備升級不加價

2019年01月06日 01:11 中國時報 報導郭隆富

NISSAN MARCH自上市以來，以好看、好開、好省油的優勢加上靈巧圓潤外型與時尚設計，深獲廣大消費者喜愛，為貼心守護消費者安全，NISSAN MARCH 19年式配備升級不加價，全車規標配ISOFIX兒童安全座椅固定裝置及後座中央三點式安全帶，超值優惠價53.5萬元起；愜意夢幻版再免費升級後方盲區偵測系統，包含「BSW盲點警示系統」及「RCTA後方車側警示系統」，守護車上乘員安全。

自即日起至2019年1月31日止，可搭配NISSAN「美好在這禮」購車優惠專案，包含飛利浦美好生活組（定價4萬2000元）、德國雙人饗宴食器組（定價1萬1000元）、68無限延長保固、高額零利率分期專案、1萬元配件金，符合政府舊換新補助條件更可享5萬元優先領專案，優惠總價值最高達15萬元，讓消費者輕鬆入主全新19年式NISSAN MARCH。

限時優惠 價值15萬

裕隆日產表示，自即日起至2019年1月31日止，下訂NISSAN MARCH 19年式新車並完成領牌程序者，可再享NISSAN「美好在這禮」優惠專案，包含飛利浦美好生活組、德國雙人饗宴食器組、68無限延長保固、高額零利率分期專案、1萬元配件金以及政府舊換新5萬元優先領專案，優惠總價值最高達15萬元，讓消費者輕鬆入主19年式配備升級上市的NISSAN MARCH，裕隆日產誠摯邀請消費者蒞臨NISSAN全國展示

中心，體驗NISSAN MARCH獨特魅力及NISSAN

優質服務。

(中國時報)