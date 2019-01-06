遠東百貨獲國家永續發展獎

2019年01月06日 01:11 中國時報 報導王儒哲

107年國家永續發展獎已於去年12月28日頒獎，遠東百貨（2903）以打造「經濟、環境、社會三贏」的永續成長模式在企業類獲獎，由行政院賴清德院長頒獎表揚，遠百徐雪芳總經理親臨受獎。已經將環保、服務、公益內化成DNA的遠百，未來將持續善盡社會責任，領航百貨業邁入永續發展新時代。

行政院國家永續發展委員會為表揚推動永續發展績效卓越單位，鼓勵全民參與永續發展推動工作，以落實永續發展在地化及生活化的目標，實現國家永續發展願景，設置「國家永續發展獎」以肯定企業努力的成效。

遠東百貨在地耕耘51年，經過初選（書面審查）、複選（實地訪察）及決選（評選委員開會嚴選）三階段嚴格挑戰，用堅持把在每個面向一點點、一點點的努力串聯迄今，終在「107年國家永續發展獎」企業類中首度獲獎。對於遠東百貨來說，始終秉持創新、求變的精神追求卓越的公司治理，特別重視回饋社會，已經成為企業永續經營的基本價值，以期打造經濟、環境、社會三贏的永續成長模式。

在環保方面努力實踐，以科技結合時尚與環保，打造綠色商場實踐環境永續理念。近五年累計節電量3300萬度，減碳效果相當67座大安森林公園一年吸碳量、認養路樹綠地424坪、每月平均舉辦3場環保教育活動，送出5.6萬份環保生活禮、購物紙袋皆為通過FSC雨林認證的環保紙袋，推動包裝減量，2017年每一筆交易包裝耗材減少16％。

在公益面向積極熱衷，全台十店發揮公益資源平台力量，舉辦公益活動超過300場，更連續9年舉辦耶誕公益點燈，關懷超過1500位偏鄉兒童，員工也展現遠百人的關懷精神，自發組成志工隊參與掃街淨灘，親身實踐環保、服務社會，用愛串聯美好生活。

(中國時報)