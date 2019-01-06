佳麗寶新粉底四季都透亮

2019年01月06日 01:11 中國時報 報導王儒哲

DEW潤活精純光透飾底乳（四季適用，SPF14 PA+25g，1450元）。 圖片提供佳麗寶

DEW潤活精純光透蜜粉（15g，1650元）。 圖片提供佳麗寶

DEW潤活精純光透粉餅（四季適用，SPF22 PA+9.5g，1450元）。 圖片提供佳麗寶

佳麗寶DEW SUPERIOR全新粉底系列誕生，4大升級重點，光澤升級、遮瑕力升級、緊緻張力升級、水觸感升級，實現「五感新觸覺」和「綻放光澤緊緻潤彈膚況」，原因來自2大祕密武器：一是讓肌膚在任何時候都能呈現潤樣光澤的光澤粉粒，二是和即使是乾燥膚質也可緊密貼合的濃潤油質；此系列還含有玻尿酸鈉及水溶性膠原蛋白的護膚成分，能與保養連動，緊貼肌膚的光澤，創造如「喀什米爾羊絨般柔滑膚觸」的光澤纖細底妝。

水潤呵護、底妝更服貼持久，綻放紅潤透亮膚色的潤活精純光透飾底乳（四季適用SPF14 PA+ 25g，1450元），濃潤保溼呵護肌膚的保養級粉霜，光澤纖細、完美遮瑕，能擁有清麗緊緻平滑美妝的潤活精純光透粉霜（四季適用，SPF23 PA++30g全四色，1800元），如「喀什米爾羊絨般舒適膚觸」輕盈服貼、光澤纖細，擁有緊緻透亮美妝的潤活精純光透粉餅（四季適用，SPF22 PA+ 9.5g，1450元），另有粉餅盒（附粉撲，全一款，390元），能展現如「喀什米爾羊絨般輕盈膚觸」柔光定裝，水漾纖細美肌立現的潤活精純光透蜜粉（15g，1650元）。佳麗寶美容諮詢專線：0800-732-288

(中國時報)