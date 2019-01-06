楊小寧裝裱技藝 驚豔寶島

2019年01月06日 01:11 中國時報 報導王怡文

2.楊小寧老師按照傳統工序深入淺出講解，學員皆給予高度評價。圖片提供吳燈載

3.看似簡單的上牆準備過程，每個學員都是七手八腳，忙不過來。圖片提供吳燈載

傳統工藝藝術一直是文化重要的基底，尤其是至今還能欣賞完整保存的古代書畫，「裝裱與修復」這兩項重要的藝術工程實在是功不可沒。

中國時報與富家大吉共同舉辦「國寶傳薪-楊小寧裝裱教授課程」，為讓鑲裱技藝長久留存，特別邀請前西安裝裱名門平古齋齋主楊小寧大師授課，讓真正的古法裝裱技藝不再只是故宮博物院等級的專屬，大家也能因為參加楊小寧老師教授的課程，學習到國寶級的裝裱及修護技藝。

深入淺出 學員輕鬆上手

8天4梯次的課程，共計60位學員參加，學員不僅是對此藝術有興趣者，還有許多是本身在學習書畫及工藝的藝術者，每一位參加課程的學員不約而同都對楊小寧老師的授課指導做出了「學藝專精、無私指導、授課井然」的高度評價，楊小寧老師用優雅的身教、溫文的話語教授出不同於一般裝裱行的專業裱褙工夫，成功搭起古今技藝的藝術橋梁。

此課程最吸引人之處便是楊小寧老師按照傳統每一道工序，一一示範講解，在一階段的課程讓學員從基礎理論到工具介紹、書畫裝裱樣式，再到實際操作畫心、上牆、下牆、方裁畫心、配綾邊、鑲接小白邊、配複褙紙到完成一幅鏡片，深入淺出讓學員能夠輕鬆的上手，更在操作中創造樂趣並開啟同學間的傾囊相授，讓課程間充滿快樂互動，每一位參加的學員在結業時都迫不及待的詢問何時才有進階班的課程。

除了專業的傳統工序讓大家學習得不亦樂乎以外，還有楊小寧老師滿腹才藝不藏私的授課內容，最讓學員印象深刻的就是「蒸畫」這項驚喜的技功，老師有特別說他與許多裱畫專家交流時都會覺得這道手續多此一舉，但是老師特別說明只有裱畫前先「蒸畫」將紙張纖維軟化，才能確保書畫墨色含入、定色，以防裱褙時跑色。學員崔文莉說：「原本只是帶著增長知識的心態來聞香，令我意想不到的卻是有如米奇林大廚端出的滿漢全席，十分驚豔」。

傳承藝術 增加文化素養

當課程結束後學員呂火然還特別感謝學藝專精的楊老師，稱讚她表達親切、授課條理分明，讓學員容易吸收學習效果良好，就算下課也能自我練習操作，可見老師帶給學員的學習感受是如此的豐富！謝鑫榮學員也表達以後參觀畫展時可以懂得欣賞作品裱褙工夫。學員們的高度評價可以說「國寶傳薪-楊小寧裝裱教授課程」不僅傳承國寶藝術，更是實用又能增加文化素養的研習課程。

本次的裝裱課程是初階課程，在所有學員意猶未盡下，紛紛要求主辦單位推出進階班，讓這項國寶技術能真正飛入尋常百姓家。

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(中國時報)