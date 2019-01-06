開南商工學子 躍上國際舞台

2019年01月06日 01:11 中國時報 報導王勝修

開南商工觀光科吳倩瑋（右）同學以「創新式植物飲料製作系統」為主題參加2018香港國際發明展，一舉拿下金牌與青少年發明家特別獎，更獲泰國國際發明展的免費參展資格。

開南商工同學全程英語向日本茨城縣下館第一高校學生介紹台灣美食。

去年12月開南商工與姊妹校日本茨城縣立下館第一高等學校師生進行一場精采的國際交流。中日兩校學子全程都以英語、日語互動，每位都成為外交小尖兵，盡地主之誼帶領280位姊妹校同學，開南同學用心向日本下館學生介紹許多台北在地的美食、名勝古蹟，也說了許多台北城的老故事，共同發掘台北的美。

日本下館高校準備了許多動漫產品以及民俗紙雕送給開南學生，這一趟跨國的台北城市輕旅行，不僅大幅提升了同學們的國際視野，課堂學習英語和觀光導覽的專業知能也獲得實際的印證，堪稱收穫相當豐碩的另類翻轉學習。除此，兩校學生在見面前就分別於10月和11月先透過網路視訊對話，兩校互動可說是一場美好的國民外交。

師資豐富營造英語環境

開南商工英文教育扎根甚早且扎實，15年前就已經透過英語融入資訊教育，每周3天早自習，全校就如臨ICRT廣播實境，由外籍老師帶領全校師生以生活化、主題式的廣播內容進行晨間英語聽說讀寫，建立良好的英語學習環境。此外，開南英文科也自編創意教材，透過流行英語歌曲教學及有趣的youtube視頻為素材，讓學生的語言訓練更生活化。值得一提是，開南商工從2003年參加「台北市高職學生英語讀者劇場」比賽至今，年年都有前3名的好成績，相當難得。

從2006年起開南商工全力投入科展比賽，2007年更將創意思考發明課程列入校本特色課程，引入各領域專業師資組成創發團隊，率先成立奈米實驗室，設備新穎，並且致力於學生跨領域學習。2010年起，開南連續7年參加IEYI世界青少年發明展皆勇奪金牌、參加香港國際發明展連續5年奪得金牌，特別是其中3年更榮獲金牌特別獎的殊榮。參與學生都能在國際比賽上用流暢的外語發表自己的作品，師生作品至少獲51項專利認證，多年來的創發課程，可說是將學生推向國際舞台的功臣之一。

追求專業考取證照

開南商工表示，長久以來一直都相當重視培養學生的學習移動力，例如學生的專業能力及證照考取，還有英日語的語言能力，同時我們也將創意發明課程納入校本特色課程，課程中著重學生的創意潛能開發及跨領域學習。值得一提是我們在英語教育上的投入，讓每位同學面對需要外語溝通的場合時都能侃侃而談，更有同學參加多益考試拿到近乎滿分的好成績。

(中國時報)