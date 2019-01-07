卓榮泰凍蒜民進黨黨主席

民進黨6日舉行黨主席補選，卓榮泰勝出。圖為卓榮泰前往內湖投票所投票時，神情愉悅自信滿滿。（鄭任南攝）

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中國時報
／台北報導

民進黨昨天舉行黨主席補選，被視為「挺英派」的前行政院祕書長卓榮泰，以72.6％的高得票率當選，預計周三（9日）就職交接。卓榮泰表示，目前最重要是，從1月27日台北及台中立委補選一直到2020年，民進黨大大小小戰役的勝選。至於2020，黨有黨的機制，一定照黨的機制走。

挺英派勝出 逼宮效應仍蔓延

卓榮泰一如預期當選新任民進黨主席，不過民進黨大老林濁水認為，獨派四大老日前要求蔡英文退選2020、退居第二線等爭議，在黨主席選舉後，在黨內仍將發酵，甚至擴大。

去年11月24日九合一選舉，蔡英文在民進黨敗選當晚宣布請辭黨主席，此次黨主席補選，卓榮泰由蔡英文幕僚和中生代力拱出馬，游盈隆則有獨派和扁系支持，被視為挺英與反英派的大對決，由於新任黨主席不僅得扛下「重振民進黨」的重責，也牽動未來府院黨的運作。

投票率16.9％ 2000年來最低

民進黨代理主席林右昌昨宣布，第16屆黨主席補選總選舉人數20萬2568人，投票率16.9％，卓榮泰以2萬4699票、72.6％得票率，打敗游盈隆的9323票、27.4％得票率。這是2000年以來黨主席補選最低投票率。

卓榮泰昨晚發表當選感言表示，此刻開始，他不會再提這次選舉的輸贏當選，因為更重要的是民進黨一直到2020年當中，所有大大小小戰役的勝選。

首務立委補選 2020照機制走

卓榮泰說，未來會辦好執政黨的工作，也會辦好跟人們之間溝通橋樑的工作，今(7)日將與網紅「館長」直播對談；對於他在彰化縣、台東縣選票輸給游盈隆，他不認為這是反英的問題。

落敗的游盈隆在第一時間已向卓榮泰表達祝賀，並說任重道遠，莫忘創黨精神和黨外情懷。

未來是否舉行黨內路線大辯論？卓榮泰說，桃園市長鄭文燦提議要辦執政興革會議，他會把這樣概念融合在一起，至於是否也包括中國政策大辯論？他持開放的態度，任何意見大家認為需要，都應該讓黨有機會面對它。

卓榮泰表示，周三後將到台北市和台中市黨部為1月27日立委補選整備黨務，這才是最重要的工作；至於2020大選，黨有黨的機制，一定照黨的機制走。

(中國時報)

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