人生最後一程怎麼走 可自己決定

「病人自主權利法」6日上路，小腦萎縮症病友秀秀（左）在記者會上以手勢與母親（右）溝通，表達病友的自主權，也呼籲讓更多類型的重症病患納入保障。（方濬哲攝）

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中國時報
林周義／台北報導

亞洲第一部保障病人權益的專法《病人自主權利法》昨（6）日上路，年滿20歲、心智能力健全者，可在「預立醫療照護諮商」（ACP）後，先行預立醫療決定（AD）。衛福部醫事司司長石崇良表示，ACP收費上限1小時3500元，未來低收入戶、中低收入戶可免費諮商，最快2月初補助；2至6級失能居家老人，最快6月前補助。

77家醫院提供諮商簽署

《病主法》上路後，民眾可至衛福部公告的77家醫療院所ACP，經核章證明後簽署AD。一旦發生特定狀況，如末期、不可逆轉的昏迷、植物人、極重度失智或其他政府公告疾病時，可依照原先決定，選擇是否實施維持生命治療，或接受人工營養及流體餵養。

根據《病主法》規定，ACP團隊需由1名醫師、1名護理師及1名心理師或社會工作人員組成，提供意願人簽署AD的相關資訊。石崇良表示，以最高上限3500元收費來看，平均1人只能分到約1000元，還未算上水電成本，院方等於賠錢做，鼓勵民眾積極響應。

可以隨時變更醫療決定

簽署AD之後，反悔怎麼辦？石崇良表示，民眾可隨時變更AD決定，院方需以最新醫療決定為主。例如民眾簽署AD時選擇拒絕維持生命治療，臨床卻說「醫師救救我」，醫師就得急救。

衛福部已建置安寧緩和醫療、器捐及AD整合資訊系統平台，並新增自然人憑證線上簽署，預計652萬人受惠。

(中國時報)

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