拿國安豪賭 心中沒中華民國 抹黑九二共識 台灣困死胡同

2019年01月07日 01:27 中國時報 周毓翔

總統籲不提九二共識 韓國瑜：92汽油要不要改

新聞透視蔡英文總統最近大動作回擊對岸，公開否定九二共識，還要求國內政黨不要再提九二共識，她還硬給九二共識貼了「一國兩制」標籤，藉此進行政治操作，其實只為拯救她跟民進黨的政治生命。說到底，他們看不懂九二共識，是因為他們打心底沒有中華民國。

救黨不擇手段 賠上百姓民生

所謂「九二共識」，兩岸在很多意見上仍有衝突，但在「一個中國」原則下，兩岸有共識可以彼此交流。至於這個「一個中國」，究竟是「中華人民共和國」還是「中華民國」，雙方同意各自用「口頭表述」，這就是「一中各表」。

也就是這「一個中國」，我方仍可主張應該是「中華民國」，同樣道理，對方當然主張是「中華人民共和國」。最近綠營看大陸國家主席習近平《告台灣同胞書》後，開始操作抹黑九二共識，但習近平不過是把對岸主張講清楚，反之亦然，我方不也可以提出立場嗎？

難道，中共會突然承認中華民國存在嗎？還是蔡英文期待北京同意台獨？民進黨抱著最後一搏的想法，賭一把跟北京翻臉，拯救自己淒慘的民調，但緊接著付出的代價，恐怕是全台老百姓的民生與國安。

蔡英文要求各政黨不要再談九二共識，那請問蔡總統真心承認中華民國嗎？中華民國不就是我們憲法定義的中國嗎？為何我方不能主張？不提九二共識，如何與對岸有什麼共識？

沒共識怎交流 解僵局出張嘴

中國大陸有其主張，我方也能有我方的主張，如果連一點點討論的基礎共識都沒有，怎會有交流空間？總不能你又要交流，又要敵對，這對百姓有何幫助？

兩岸交流本來就是建立在曖昧關係之中，九二共識就是在雙方政府還沒有新共識前的通關密語。蔡總統先在元旦暗諷「兩岸要怎麼一家親」，習接著就搬出「一國兩制」，蔡再回擊拒絕九二共識，兩岸關係已經從冷凍狀態快變成火車對撞、針鋒相對了。

民進黨九合一慘敗，最近這波兩岸攻防讓他們氣勢止跌回升，若接著繼續在兩岸關係上煽風點火也不意外，但台灣人民必須擦亮眼睛，民進黨是否真的如他們所言，在「守護台灣民主」？

如果他們真的有這樣的目標，為何又想修法箝制言論自由？如果他們真的想為台灣人民好，為何除了嘴炮回大陸外，提不出任何解決兩岸僵局的辦法來？為何看不出任何想改善兩岸關係的做法來？還是把台灣帶向戰火才是他們真正的目標？

(中國時報)