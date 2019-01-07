影》韓國瑜無奈 九二汽油乾脆改名

韓國瑜無奈 九二汽油乾脆改名
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中國時報
／高雄報導、／影音編輯
高雄市長韓國瑜。(中央社)

高雄市長韓國瑜選前選後都把「九二共識」掛嘴邊，不過，近日蔡英文總統呼籲大家不要再談九二共識，韓國瑜6日表示，在台灣一國兩制不能講，九二共識也不能談，他幽默說，「九二無鉛汽油，要不要也乾脆改名？」臉上盡是無奈。

韓國瑜喊出「高雄政治0分，經濟100分」，但他多次提及支持九二共識想法，被網友暗喻將市場和大陸共通，猛酸成了「九二共市」。對此，韓國瑜無奈說，台灣處境真的非常困難，這也不能講，那也不能說。

他昨日被媒體堵訪，問及蔡英文提出不要再講「九二共識」，他似乎有些敏感，直說「怎麼老是問我政治性議題，我就是不想講」，他認為高雄此時該衝經濟，希望記者別再窮追猛打政治議題。

不過，媒體不死心，繼續追問網友酸韓國瑜有九二共「市」。韓國瑜則開玩笑說，「九二無鉛汽油要不要改一下？」這問題真的可以坐下來大家好好談，不過目前這些都不是高雄市最迫切要面對的問題。

韓國瑜認為，高雄處境相當辛苦，政府沒錢卻想幫市民過好日子，所以處境非常艱困，他希望大家重新聚焦在高雄市未來發展，他從選舉到現在都很著急，未來如何為高雄打出一個缺口，做出突破性成績。

近日韓國瑜也在臉書直播中提到「兩個不要懷疑」，不要懷疑共產黨收復台灣的決心，不要懷疑台灣人民追求自由的決心，沒想到卻被罵翻了。他委屈說，陸委會主委陳明通講沒事，但他講卻遭撻伐，兩人明明講的是同一件事，希望大家不要因人廢言。

(中國時報)

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