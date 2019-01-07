朱馬吳齊嗆 無權要求

2019年01月07日 01:27 中國時報 周毓翔 、 盧金足 ／綜合報導 ／綜合報導

蔡英文總統日前與外媒茶敘時呼籲國內各政黨不要再提「九二共識」。前新北市長朱立倫昨則回應，民進黨可以有台獨黨綱，行政院長賴清德可以公然主張台獨，國民黨當然也可以堅持九二共識，「您無權要求各政黨不要再講九二共識！」

朱立倫表示，蔡英文不承認九二共識，也請不要刻意曲解九二共識的內涵，更無權要求所有國人隨您起舞，將兩岸推向動盪。九二共識、一中各表，就是依據中華民國憲法架構而生的，不該、也絕對不會與一國兩制畫上等號。

前總統馬英九昨也在臉書反擊蔡英文，他反問，兩年多來她的兩岸論述是什麼？因為拒絕「九二共識」而造成今天的困局，還要求別人也不能談，這是什麼心態？拒絕「九二共識」，無法解決兩岸問題，美國、日本也都幫不上忙。

馬英九強調，「一個中國」就是中華民國，無論大陸如何表述，我們堅守中華民國的立場。蔡總統拒絕「九二共識」，難道也拒絕中華民國？「九二共識」本來就是在「國家統一前」，海峽兩岸對「一中原則」的看法，與「國家統一後」採行何種制度，沒有因果關係。

國民黨立院黨團總召江啟臣質疑，關鍵不在在野黨講什麼共識，而在執政者能與對岸有什麼共識？一直說別人的藥不好，自己卻開不出藥方，對治病毫無幫助，恐怕不是一個良醫會做的事。

江啟臣表示，蔡總統選擇放棄九二共識的詮釋權，那就要提出更有效方法來治療兩岸的疑難雜症，執政黨除了告訴人民不要什麼，更需要用心告訴人民，怎樣才能行得通，「否則，回去做在野黨就行了。」

國民黨主席吳敦義也指出，蔡英文總統擔任陸委會主委時，答詢立委曾親口說過「各自表述、一個中國」，現在卻忽略九二共識的存在，蔡總統這是選擇性、政治性的健忘，就像玄武門之變，不能說忘掉了，就不是歷史事實，還要求各政黨不能講九二共識，實在太荒唐！

(中國時報)