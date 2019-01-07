習五條釋善意 兩岸只經不政難

2019年01月07日 01:27 中國時報 呂佳蓉／綜合報導

南京大學台灣研究所所長劉相平近來表示，在統一方式上，海內外各界曾積極研議各種各樣的模式，包括以「三民主義統一中國」為內核的「一國良制」、「一國兩治」、「一國三制」、「聯邦制」、「邦聯制」等，不是新鮮事。但台灣總有一些人試圖通過否定「兩制」達到否定「一國」的目的，台灣各界不得不察。

劉相平指出，長期以來「一國兩制」在台灣受到抹黑與扭曲。時任大陸領導人鄧小平提出「一國兩制」時，國際社會給予高度的肯定與讚揚，並認為這是一個偉大構想，但是當兩岸處在政治對立狀態，台灣方面與部分學者肆意對「一國兩制」進行妖魔化與宣傳、誤導台灣民眾，同時陸方也沒有為「一國兩制」解釋和辯護的途徑，讓台灣民眾與知識界對此誤解頗深，這待正本清源、以正視聽。

對於習五條，劉相平指出，習提及和平統一，是平等協商、共議統一，並倡議探索兩制台灣方案，充分展現大陸的誠意與善意，台灣各界應該細細體會、理性思考。此外，不必諱言，台灣總有一些人試圖通過否定「兩制」達到否定「一國」的目的，台灣各界不得不察。

劉相平表示，在中國歷史發展又一個重要節點位置上，習近平的重要講話，進一步明確新時代兩岸關係發展的方向與目標，規畫新時代兩岸關係發展的路線，吹響兩岸關係從和平發展走向和平統一的號角，為推進統一提供強大動力。

他說，兩岸關係的發展不能因為「先易後難、先經後政」的說辭停滯在「只經不政」的狀態，兩岸應把握歷史機遇，推動兩岸關係和平發展不斷取得新成果，共同開創中華民族美好未來。

(中國時報)