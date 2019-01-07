卓勝出 不代表反英派潰散

2019年01月07日 01:27 中國時報 崔慈悌

卓榮泰簡歷

綠選黨魁 閣揆也換人! 傳週四內閣總辭

新聞透視英派和中生代龍頭力拱的卓榮泰，一如預期順利當選黨主席，被認為是「挺英派」的勝利。但事實上，游盈隆在黨內一向被歸為是「非主流」的異音，卓榮泰的勝選只能說是「主流派占上風」，讓小英可以稍稍鬆一口氣，並不代表反英派的潰散。

立委補選在即 主席責任重

本屆的民進黨主席補選，因為接下來就要面對1月27日台北、台中立委補選，接著有3月16日彰化、金門、台南立委補選，每一場選舉都被視為2020年大選前哨戰，2020年總統和立委選舉黨內提名尤其吃重，在九合一敗選，黨主席要負責協調和募款，可說是吃力不討好，因此先前許多被點名參選主席的黨內要角都爭相走避。

就在民進黨內要「中生代」擔負更大責任的呼聲中，新潮流大咖鄭文燦、正國會龍頭林佳龍和蔡英文幕僚共推的卓榮泰出馬參選黨主席，讓卓被畫上「保皇黨」、「挺英派」標籤。

相較於各派系力拱的卓榮泰，台灣民意基金會董事長游盈隆就顯得形單影隻，游在扁執政時期深受倚重，但從2015年表態參選新北市區域立委未被徵召，與當時的民進黨選對會鬧翻，也少與黨內主流派系往來，被視為是黨內的異音。

游走激進路線 不敵保皇黨

游此次參選，要求內閣總辭、政府的運作回歸憲政體制、行政與立法分立而制衡、以及回歸台灣前途決議文，都被黨內視為是「激進路線」。

在黨主席選舉前，獨派4大老逼宮蔡英文棄選2020，以及大陸國家主席習近平要求台灣接受「一國兩制」，讓蔡英文網路聲量直線攀升，對卓榮泰的聲勢，也有拉抬作用。

不過卓榮泰雖以72.6％的高得票率當選，但此次黨主席補選投票率僅16.9％，創下2000年之後黨主席補選投票率的新低，卓在彰化、台東的得票數甚至輸給游盈隆，顯然民進黨員對於誰當黨主席興趣缺缺，選舉結果也無法代表多數民進黨員的心聲。

卓榮泰的當選，只能說是黨內對游有疑慮，畢竟反英最大的勢力來自於挺賴，而不是獨派或扁系，當然，對蔡英文來說，卓的當選可以讓府院黨未來在政策溝通上更順暢，也不必立即面對黨主席要求赦扁的壓力，但不代表反英派就此偃旗息鼓，能否爭取2020年黨內總統提名，蔡英文還是得靠實力，由民意來決定。

(中國時報)