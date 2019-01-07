林濁水預測 4大老訴求仍發酵擴大

2019年01月07日 01:27 中國時報 崔慈悌 ／台北報導 ／台北報導

挺英的卓榮泰當選民進黨主席，民進黨大老林濁水昨天表示，獨派4大老要求蔡英文不要參選連任等訴求，爭議在選後仍將發酵甚至擴大。前副總統呂秀蓮也呼籲新任黨主席，要好好改造民進黨，「如果不改造的話，人民會改造它」。

李遠哲、高俊明等獨派大老日前公開呼籲蔡英文2020放棄參選連任、交出行政院、退居第二線，挺英派的卓榮泰當選民進黨主席，外界質疑反英勢力是否會消退？

林濁水昨天指出，4老的呼籲掀起激烈爭議，雖然蔡總統奮力回擊，但他認為，4老的意見是當前政治結構的脈絡中堆拱起來，結構性的條件看不出會因為蔡的回擊而破壞，所以爭議仍將發酵、擴大。

對4老主張回歸憲法嚇到不少人，林濁水表示，回歸憲法的訴求完全符合大破大立精神，許多呼籲要大破大立的人卻認為會造成太過於劇烈的衝擊，不利於民進黨團結與休養生息，「這就奇怪了，大破大立和休養生息可以是一回事嗎？」

他批評，休養生息的策略完全是青蛙自煮的策略，現在追求的策略不應是沒有爭議、平安地休養生息，而是爭議中求突破，讓民進黨突出自己的開創性和優越性。

林濁水認為，依據當前民調，民進黨如果總統換人選，「好處只在於可以讓立委不要掉得太不像話而已，總統仍然難逃輸局」，但如果能回歸憲法，主導政治大辯論，民進黨肯定擁有突圍而出的優勢，將使總統、國會的選舉都有一搏的機會。

先前聲明脫離民進黨的前副總統呂秀蓮則對卓榮泰表示祝福，希望當選人依照競選承諾好好改造民進黨。她說，民進黨如果不改造，人民會改造它，因為新的情勢已經出現，未來就是要超越政黨，台灣有320個政黨，不過就是320艘小船，「真正的大船是福爾摩沙號，要共同把這艘船開好」，籲大家要慎選明年的舵手。

(中國時報)