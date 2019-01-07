2019年01月07日 01:27 中國時報 楊孟立 、 周毓翔 ／台北報導 ／台北報導

民進黨主席補選6日出爐，行政院前秘書長卓榮泰勝出。（陳怡誠攝）

民進黨主席補選結果出爐，行政院前祕書長卓榮泰如預期勝選，綠委認為因為責任重大，很難賀喜，期許卓榮泰接下艱鉅重擔，帶領民進黨打贏接下來的大選。國民黨文傳會副主委黃子哲則表示，這代表民進黨內保皇派大勝，也可更確定2020民進黨還是會由蔡英文總統競選連任。

民進黨團幹事長李俊俋表示，去年敗選後他就呼籲「中生代提早全面接班」，現在黨主席由中生代接手，民進黨要給大家一個新面貌。

李俊俋說，新任黨主席面臨2020大選，必須改變之前黨的作為與思維。至於支持小英與否，並不是此次選舉的重點，黨自有黨的機制，今年中將產生黨的總統候選人。

民進黨團書記長鄭運鵬說，希望卓榮泰能扮演好溝通協調的角色，只要能做到這一點，迫在眼前的立委補選也就不會有問題。

民進黨立委王定宇表示，很難向卓榮泰說恭喜，只能說一起努力加油，因為這個世代承擔責任的時候到了。

黃子哲說，選舉結果顯見民進黨選後並沒有在路線及政策上有大破大立改革的動力。卓榮泰是派系妥協下的結果，這次黨主席選舉並沒有走出想要改革蔡英文路線的狀況，沒讓人有耳目一新之感，這樣的結局其實都在預料內。他認為，民進黨的選舉看起來內部派系的凝聚力問題處理好了，但這次結果也顯示大家會繼續支持蔡英文競選連任，對民進黨未必有利，蔡英文的政策及路線如果沒有亮點，對民進黨選情就不利。

國民黨立院黨團書記長曾銘宗則說，可預見卓榮泰的黨主席角色，勢必淪為「執行者」，民進黨主席的功能將弱化，他還是得聽從小英意旨，他也是小英用來布局2020的角色。

曾銘宗表示，卓將來應該扮演與在野黨有良性互動橋梁的角色；也希望民進黨不要再搞政治，這兩天又再搞統獨意識形態，人民早就唾棄。

(中國時報)