鄭文燦期許新主席 沉住氣 接地氣

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中國時報
／綜合報導

民進黨主席補選6日舉行，代理主席的基隆市長林右昌、桃園市長鄭文燦、台南市長黃偉哲、台中市前市長林佳龍等都前往投票。對新主席期許，能更接地氣、穩定軍心，並找回民眾對民進黨的支持。

林右昌表示，九合一選舉後民進黨雖處於風雨飄搖，但黨政與外界的回應仍算穩健，待周三交接，同時完成立委補選提名後，階段性任務就完成，期許新任黨主席能穩定軍心。

鄭文燦表示，選舉年將至，新任黨主席不好做，要沉得住氣，也要有足夠韌性。希望新黨主席能協助黨在執政問題能更扎根、更接地氣。對的事情要支持，錯的事情能即時改正。他說，將以民進黨中生代及地方首長身分支持新任黨主席，面對各種挑戰。鄭文燦補充說，希望黨主席積極準備總統及立委選務，用黨內民主機制產生新一輪的候選人。

黃偉哲昨到南市佳里國小投票，他說，目前黨內氣氛低迷，新的黨主席要找回民眾對民進黨的支持。

林佳龍表示，對新選出的民進黨主席有3點期待，包括台灣優先、黨政同步、團結勝選。這次黨主席補選是在民進黨最困難的時刻，首先期待新任黨主席能秉持台灣優先的精神，捍衛台灣主體性，把台灣放在最優先的地位。第二就是期待是黨政同步，民進黨是執政黨，身為黨主席要能協調溝通、推動政務。第三是團結勝選，民進黨要以能勝選的人來做為未來提名的標準，唯有公平、透明，團結所有黨內外的力量，才能贏得總統跟立委選舉。

對於行政院長賴清德去留，總統府祕書長陳菊認為，他已公開「堅定承擔、堅定離開」立場，如今民進黨遭逢史上最大挫敗，他自認唯有承擔，才能讓黨有新的轉機，在情感上她支持賴留任，不過仍尊重他的選擇。前立委陳其邁也期待賴清德以國家利益為考量留任。

(中國時報)

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