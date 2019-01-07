2020港都韓戰續集 綠營備戰

2019年01月07日 01:27 中國時報 郭建伸 ／台北報導 ／台北報導

國民黨靠韓國瑜掀起「韓流」，以壓倒性聲勢拿下深綠高雄，韓國瑜在高雄市長一役，幾乎每個立委選區都贏，民進黨只是「小輸與大輸」的差別，綠營人士看得心驚驚！面對2020選舉，許多高雄綠委早已準備應戰，除了動員幹部勤跑基層，還要配合不同選區，「開源固本」才能獲勝。

本屆9席全壘打 氣勢不再

本屆立法院在高雄市有9位區域立委，全為民進黨籍，國民黨則掛零；據傳，不分區藍委陳宜民已評估在鳳山參選下屆立委。

鳳山區傳統上藍綠比55波，藍綠大概都有約9萬票基本盤，扣除掉可能因為大環境而不出來投票者，最後勝選關鍵約在2萬票游移；雖然綠委許智傑在2016年時以5萬票勝過對手，但2018年民進黨的陳其邁在鳳山卻大輸3萬票，外界認為下次投票氛圍不利民進黨，連帶影響許智傑。

韓國瑜施政表現 藍溫度計

許智傑說，韓國瑜擔任高雄市長後，輔選力道肯定會對選情造成威脅，未來一年選舉肯定艱困，一定要很努力；但韓國瑜在未來一年施政表現，會影響國民黨選情溫度，是否可以保持像去年選市長時的氣勢，「韓粉」的票能不能移轉給其他立委，還有待觀察。

許智傑也說，他會持續在鳳山耕耘，深入社區營造，並與軍公教群眾保持互助合作關係；現在是網路時代，傳統選戰方式無法接近年輕人，他未來會積極找網路小編經營社群，並籌劃設立基金會並舉辦青年政治營隊，讓在地青年更了解政治。

雖然綠委趙天麟的對手還未明朗，但若按中選會公布的選區變更案，他的選區極有可能併入偏藍的鼓山區，將不利趙的選情。

趙天麟說，他參選2010立委時與邱毅較勁，當時他是放棄議員連任背水一戰，「只此一步，退無死所」；他去年底已通令助理跟輔選幹部，2020不能當作立委連任來選，要像初次參選立委般努力，才有可能打贏選戰。

綠視為從零開始 蹲低勤跑

趙天麟說，韓國瑜當市長有話題，又有行政資源，對民進黨立委選舉一定不利，他除了會「蹲低」勤跑基層，也會讓選民看見他為高雄墊定國際、兩岸的高度，對於選情仍審慎樂觀，相信市民還是願意給他們機會。

左楠區在去年選戰時，民進黨也輸國民黨約20個百分點，外界因此不看好綠委劉世芳連任。劉坦言雖擔心選情，但她已把選舉視為「從零開始」；過去她相當關注眷改、國防潛艦議題，去年7月軍公教年改上路後，對部分原本處於弱勢的族群影響很大，未來她將舉辦公聽會，搜羅基層意見，並適時提出修法。

(中國時報)