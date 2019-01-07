愛河燈會 國瑜夜市將復古開張

2019年01月07日 01:27 中國時報 柯宗緯 ／高雄報導 ／高雄報導

不是只有資深藝人！ 安心亞代言高雄燈會

高雄愛河燈會主題「金銀河」被網友酸爆，高雄市長韓國瑜直說，隱喻高雄發大財，何樂而不為？高雄觀光局長潘恒旭透露，燈會將邀請霹靂布袋戲及女星安心亞代言，韓國瑜最有可能Cosplay素還真，屆時將有雙主燈坐鎮及重現復古版「國瑜夜市」。

今年高雄燈會「前朝」規畫首度移師高雄港，但改朝換代後，決定回到愛河舉辦，有網友嘲諷主題金銀河頗俗氣，潘恒旭表示，愛河是今年一整年的產業鏈，所謂「天上有銀河，人間有愛河」，整個火樹銀花金光閃閃，復古與科技結合，保證令市民耳目一新。

他透露，燈會將有兩個代言人，包括霹靂布袋戲素還真及青春偶像安心亞，安心亞部分請承辦單位邀請，情商她擔任代言人，沒有額外代言費。9日開幕由霹靂布袋戲戶外公演開場，安心亞等藝人接力開唱，17日閉幕則為明華園歌仔戲團演出。

他表示，今年豬年會有雙主燈，一個是鰲躍龍翔主燈再次燦爛，另一個小豬為主題的主燈，可能不是只有一盞，而是以一百盞規畫。另會在鰲躍龍翔旁搭表演舞台，東西兩岸都有花燈展區，最特別的是有霹靂布袋戲花燈。

這次愛河燈會也將重現「國瑜夜市」，預計120攤，呈現傳統50年代氛圍，民眾可以邊逛花燈，邊賞美食、逛街，攤商也準備「發大財」。潘恒旭說，租金會換算合理比例，1天為1、2000元，這周將公開租攤辦法及抽籤時間。

高雄燈會原設定長達16天，韓市府則縮短為9天。潘恒旭解釋，希望串起南方三大燈會共同行銷觀光，包括愛河燈會、佛光山平安燈會及屏東的台灣燈會。燈會期間也預定發放13萬盞提燈，而韓國瑜將巧扮布袋戲經典人物，最有可能是以素還真扮相登場，請市民拭目以待。

(中國時報)