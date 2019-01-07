愛河燈會 國瑜夜市將復古開張

2019高雄愛河燈會將以「金銀河」為主題，強打高雄發大財，市長韓國瑜可望巧扮布袋戲素還真登場。圖為2017年燈會盛況。（本報資料照片、柯宗緯翻攝）

友善列印
中國時報
／高雄報導
不是只有資深藝人！　安心亞代言高雄燈會

高雄愛河燈會主題「金銀河」被網友酸爆，高雄市長韓國瑜直說，隱喻高雄發大財，何樂而不為？高雄觀光局長潘恒旭透露，燈會將邀請霹靂布袋戲及女星安心亞代言，韓國瑜最有可能Cosplay素還真，屆時將有雙主燈坐鎮及重現復古版「國瑜夜市」。

民意如流水 菊邁送韓高度祝福

今年高雄燈會「前朝」規畫首度移師高雄港，但改朝換代後，決定回到愛河舉辦，有網友嘲諷主題金銀河頗俗氣，潘恒旭表示，愛河是今年一整年的產業鏈，所謂「天上有銀河，人間有愛河」，整個火樹銀花金光閃閃，復古與科技結合，保證令市民耳目一新。

他透露，燈會將有兩個代言人，包括霹靂布袋戲素還真及青春偶像安心亞，安心亞部分請承辦單位邀請，情商她擔任代言人，沒有額外代言費。9日開幕由霹靂布袋戲戶外公演開場，安心亞等藝人接力開唱，17日閉幕則為明華園歌仔戲團演出。

他表示，今年豬年會有雙主燈，一個是鰲躍龍翔主燈再次燦爛，另一個小豬為主題的主燈，可能不是只有一盞，而是以一百盞規畫。另會在鰲躍龍翔旁搭表演舞台，東西兩岸都有花燈展區，最特別的是有霹靂布袋戲花燈。

這次愛河燈會也將重現「國瑜夜市」，預計120攤，呈現傳統50年代氛圍，民眾可以邊逛花燈，邊賞美食、逛街，攤商也準備「發大財」。潘恒旭說，租金會換算合理比例，1天為1、2000元，這周將公開租攤辦法及抽籤時間。

高雄燈會原設定長達16天，韓市府則縮短為9天。潘恒旭解釋，希望串起南方三大燈會共同行銷觀光，包括愛河燈會、佛光山平安燈會及屏東的台灣燈會。燈會期間也預定發放13萬盞提燈，而韓國瑜將巧扮布袋戲經典人物，最有可能是以素還真扮相登場，請市民拭目以待。

(中國時報)

2020港都韓戰續集 綠營備戰 民意如流水 菊邁送韓高度祝福

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。