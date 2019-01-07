國民黨拱林郁方返鄉 大戰民進黨寶貝邱議瑩

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中國時報
／高雄報導

十年風水輪流轉，這回轉得特別快，2018大選民進黨大敗，不復見2016年高雄立委選舉全壘打氣勢，國民黨內群雄躍躍欲試，不過，能否挾韓流餘威，乘勝追擊，仍需視總統人選、高雄市長政績及候選人條件而定。

藍綠地方政壇都認為，2020大選是藍旺綠衰局面，民進黨在高雄府會雙輸後，能守住幾席立委，攸關未來在高雄政治版圖的變化。

8個選區立委全力拚連任，目前被視為民進黨仍具優勢選區是林園大寮區的林岱樺及岡山路竹區邱志偉，兩個選區都因國民黨未栽培人選而有相對優勢。

其他各區民進黨則是陷入苦戰。旗美區的漂亮寶具邱議瑩輔選市長選舉時連連失分，連任之路艱辛；據悉，國民黨可能會支持美濃籍的前立委林郁方回鄉參選。

鳳山區許智傑深耕基層多年，可是，市長選舉大敗，他力挺的議員候選人也落敗，選情籠罩低氣壓；國民黨不分區立委陳宜民有意參選，青壯派議員李雅靜也被視為黑馬人選。

一向被視為綠色票倉的三民區，市長選舉遭藍軍翻轉，最高票的國民黨議員黃柏霖聲勢也大漲，將捲土重來再度與李崑澤對決。

小港前鎮區立委賴瑞隆勤跑基層，積極固樁拚連任，國民黨人選迄今尚未明朗化，前立委林國正表示無意參選，另位熱門人選議員陳麗娜也說不選，若無人選，民進黨可望再守住一城。

立委趙天麟力守前金新興苓雅區，國民黨議員黃紹庭、蔡金晏、陳美雅及友軍親民黨議員吳益政都被視為有實力一搏人選。

左營楠梓區立委將是劉世芳與國民黨最資深立委黃昭順對決局面，黃昭順表示，雖然眼前藍軍氣勢旺盛，但還有1年時間，須視各選區提名人選個人條件，還有總統人選能否發揮母雞帶小雞氣勢，以及韓國瑜未來1年的政績。

(中國時報)

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