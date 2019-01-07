綠委個個練功 強打直播

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中國時報
／台北報導

民進黨去年九合一敗選後陷入集體焦慮，看著開票結果如此差，不少立委對明年大選「剉咧等」。不過，有些立委已經開始有所改變，綠委蔡適應不僅改變形象風格，還打算每周推影片與網友互動；向來低調寡言的綠委許智傑，則拋棄政治人物的形象窠臼，屢屢發表生活哲學，闡述政治現象，也打算透過網路跟選民互動。

台北市長柯文哲、高雄市長韓國瑜在選前透過網路直播累積不少聲量，給民進黨政治人物上了一課。民進黨敗選後，第一個轉變的是角逐高雄市長失敗的前立委陳其邁，不僅抱著家貓直播，還舉辦咖啡會、在演唱會玩人體衝浪，「暖男」形象營造相當成功。

蔡適應則在去年12月下旬推出兩支影片，先自嘲過去形象照是過時的「中分頭」，並舉辦網路票選服務處招牌設計，網友留言還會送基隆名產「燒邁」；另一則影片則自爆已養狗3個月，並詢問網友基隆哪邊適合發展寵物公園。影片雖然不算精緻，但不時穿插配樂、搞笑的圖卡，詼諧輕鬆。

蔡適應團隊指出，未來每周都有影片，主題聚焦在時事變化，或是用詼諧方式呈現政策，強調會用過去沒做過的事情和民眾互動，接觸傳統組織動員以外的群眾。

近來積極曝光的許智傑則說，外界對政治人物形象，都是「一板一眼、不能亂說話」，但從去年選舉來看，柯文哲跟韓國瑜講話都很直接、不會扭捏，反而很受民眾喜歡。

許智傑坦言，過去民進黨內多是「鷹派」為主，他個性比較「鴿派」，走中性路線，因為擔心犯錯也鮮少發言；但他現在都把政治人物的窠臼「先放一邊」，在鏡頭前或媒體訪問時都忠於自己的想法。

許智傑說，他現在較忠於「做自己」，由於是信奉老子「無為而治」概念，近來也都用生活哲學談論政治現象，所以不斷希望政府施政要有「阿縮比」（意指要預留空隙）。

(中國時報)

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