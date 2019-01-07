政策有感 分享經濟紅利400億

2019年01月07日 01:27 中國時報 崔慈悌 、 王莫昀 ／台北報導 ／台北報導

面對內外情勢交迫，蔡英文總統昨表示，政策最重要的目標就是要做到讓人民「有感」，她重申已請行政院提方案，把經濟成長的紅利、超徵稅收，分享給收入較少民眾，據了解，確定不會發放消費券，初估紅利約350到400億元，後續可能編列特別預算。

不發消費券 編列特別預算

內閣最快在本周四總辭，為使新閣有大破大立新局面，財經部會皆奉令盤點有哪些政策工具可照顧特定族群，行政院發言人Kolas Yotaka表示，行政院上周有召開跨部會會議討論，但尚無定案，本周將再開會，若順利，方案會在本周提出。

據透露，上周跨部會討論時，初估分享紅利規模約400多億元，均用歲計賸餘支應，不會另外舉債。財政部官員透露，經濟紅利方案主要由財政部主政，執行細節與方向尚需要進一步討論，政院也請衛福部、勞動部、交通部各提方案。

官員表示，350到400億元是推估2017年、2018年度歲計賸餘，但實際金額尚待確定。

上周討論的「刺激內需方案」，除擴大節能家電補助、國旅住宿補助外，也在精算如何藉由政策導引，擴大內需產業，例如立院已三讀完成都更條例，盼推動危老重建、都更、社會住宅，挹助活水。

歲計賸餘 金額尚待確定

此外，如何定義「收入較少的民眾」，亦有待確定。有媒體報導，約有200～300萬民眾可受惠，60萬中低收入戶已確定納入，但是否以月薪3萬元免納所得稅做為低薪門檻，Kolas表示，均未確定。

蔡英文昨出席國際青年商會中華民國總會理監事宣誓就職典禮。她表示，現在很多重要的政策已經開始實施，例如今年開始，基本工資調升以及減稅措施，都可以照顧到社會裡比較辛苦的民眾。

不過，一個政策最重要的目標，就是要做到讓人民「有感」，她已請行政院研究提出一個方案，把經濟成長的紅利、超過預期的稅收，分享給收入較少的民眾。同時，她說，政府也會透過法規面與政策面的努力，打造良好投資環境。例如公司法，已做了大幅度翻新，相信可以為整個大環境加分，也帶來更多新資源和機會。

(中國時報)