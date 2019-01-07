前軍情局長控訴 放棄優存虧大

2010年4月12日，時為軍情局長的張戡平出席立院併案審查「國家情報工作法部分條文修正草案」，針對立委關切有多少人因從事情報工作被捕，事涉敏感不太方便回答，流露嚴肅而又凝重神情。（本報資料照片）

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中國時報
／台北報導

前軍情局長張戡平他從軍39年7個月，中將六級退役，是中將階等級最高，本來終身俸是12萬1231元，但他表示，因其前年底主動放棄18％優存，把本金提領出來，結果軍改後，一口氣少掉近5萬元，終身俸變成73802元，而同階同級退伍者，逐年遞減，10年後仍能領到10萬2474元，顯見年改制度不周延，有重大設計瑕疵，損害他的財產權，令人不服。

國民黨立委呂玉玲表示，這個就是修法後軍人退撫制度的漏洞，根據民進黨修正後的法律，居然會出現「同一天入伍、同一天退伍、同樣的職級」的兩個人，退休俸居然不一樣的狀況。關鍵的差別在於『優存結清』，如果在修法前辦理優存結清的人員，會在重新計算退除給與的時候少一個基數，導致無法適用修法後55+2的新制，最終出現「同年班同階級同時退伍，退休俸卻有差別」的狀況。

張戡平說，年改制度不管怎麼改，同階同級，卻領不一樣的終身俸，就是不合理。張戡平曾任國安局特勤中心副指揮官、軍情局長等重要軍職。

張戡平受訪指出，他之所以在前年底主動放棄優存，是因先修法的公教年改，優存2年後即取消，他判斷軍人也會比照，而在政策未定之前，政府也沒充分宣導，他想反正只能再拿2年利息，乾脆就放棄，沒想到終身俸竟然會有這麼大差距，主動放棄優存反而變成懲罰，他很難接受。張戡平說，軍人年改有2個精神，一是分10年調降優存利息歸零，一是為降低退休軍人衝擊，重新訂定計算公式。他說他如果不主動放棄終身俸，中將六級休俸從12萬起，每年遞減約2千餘元，到10年後，還有10萬元，然而，他在方案施行後只領到7萬多，即使到10年後，與同階同級還差了近3萬元。張戡平認為，國防部算的公式不對，他應該也是10萬元才對。

張戡平說，放棄領優存，替國家省利息錢，反而受到懲罰，令人不服。張戡平今年8月向國防部提出訴願答辯書，國防部10月回函，洋洋灑灑寫了12頁，重點只有一個，依照法令解釋，只能這樣，否則，其他提早領出終身俸的人也要求比照辦理，就沒完沒了了。

(中國時報)

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