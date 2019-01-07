綠委要求改校歌 陸官堅持黨旗飛舞

2016年，蔡英文總統出席黃埔建軍92周年校慶典禮，陸官同學進行分列式操演，個個精神抖擻。（本報資料照片）

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中國時報
／台北報導

民進黨立委劉世芳以凍結預算手段，要陸軍官校改校歌，陸軍官校昨天表示，依校務會議決議，議維持原校歌歌詞內容；據了解，陸官校務會議曾表決，以反對更改40票對贊成0票的絕對優勢，決定不改校歌。

立法院臨時會今天下午將協商108年度中央政府總預算案，朝野各黨團共提出2157案預算案。劉世芳要求修改陸官校歌，並提案凍結陸軍官校創校95周年校慶活動預算333萬元，全案待朝野協商處理。

劉世芳昨天表示，她已經連三年提案要求陸官討論校歌的「黨旗飛舞」，這不是「逼」，而是「堅持軍隊屬於國家」。

劉世芳強調，民主化歷程以來，軍隊已經國家化，黨旗終究非國旗，無奈陸官校歌仍堅持「黨旗飛舞」。基於民主理念、軍隊國家化的原則，要求陸軍官校校務會議，按大學自治精神討論，畢竟不同年代的陸官校友想法或有不同。

劉世芳以政治大學為例，校歌就經校內民主程序與校務會議，自決將「實行三民主義為吾黨的使命」，修正為「實踐民主法治是我們的使命」，並採新舊歌詞並陳。

陸官指出，國軍恪遵憲法精神，嚴守「軍隊國家化」，捍衛中華民國，守護民主憲政之決心、立場永矢不變；陸軍官校校歌具歷史傳承；考量歌詞修正涉及「著作權法」，應予尊重原著創作精神。

陸官說，依「大學自治」精神，自2017年起依大學法規範，於校務會議將「陸軍官校校歌修改」納入議題，經與會委員研討，均決議維持原校歌歌詞內容。

國防部則表示，尊重立委預算審議提案，將持續與提案委員溝通說明，以期預算解凍，俾利校務推展。

(中國時報)

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