梵蒂岡派特使 3月來台參加聖體大會

2019年01月07日 01:27 中國時報 陳建瑜 ／台北報導 ／台北報導

《梵蒂岡新聞網》5日報導，教宗方濟各已任命聖座萬民福音傳播部部長費洛尼（Fernando Filoni）樞機主教為教宗特使，3月1日將出席在台灣舉辦的「第4屆全國聖體大會閉幕典禮」。外交部昨表示，費洛尼與我關係良好，一向關心台灣天主教會發展，此次是費洛尼首度應邀訪台。

這是陸梵去年9月簽署臨時性協議後，教廷近期宣布派遣重要人士來台。

報導提及，本屆大會主題為「我的一切泉源都在祢內」，徽標呈現出聖爵盛裝著基督聖

外交部指出，天主教會嘉義教區訂於3月1日在雲林縣立體育館舉辦「第4屆全國聖體大會」，教宗方濟各任命費洛尼樞機為教宗特使來台參加大會。

外交部說，我天主教會主教團去年5月赴教廷述職，曾邀請教廷高層來台主持大會。教宗現指派費洛尼樞機來台，充分彰顯對我天主教會的重視及我與教廷關係的堅實友好。

外交部強調，竭誠歡迎教宗特使費洛尼樞機主教訪台，政府將持續與教廷攜手合作，共同致力促進宗教自由，深化各項合作與交流，繼續扮演教廷及世界各國推展慈愛關懷及促進和平不可或缺的合作夥伴。

對於陸梵簽署臨時性協議至今對台灣影響，外交部長吳釗燮表示，台梵仍有正式外交關係，目前沒有受到影響；他強調，中國在協商做部分妥協，但對天主教打壓依舊嚴厲，中梵後續協商是否如此順利，是我方觀察項目。

吳釗燮指出，台梵不斷交換意見，就人道救援、貧困援助等有密切合作，只要梵蒂岡認為可合作計畫，台灣願意與梵蒂岡合作，畢竟這不涉及政治或邦交關係，而是一起站在人道救援的高度思考。

(中國時報)