對軍改懷抱不平 恐衝擊國安

2019年01月07日 01:27 中國時報 呂昭隆

持平而論，張戡平的軍改案例，他是有錯在先，軍改研擬期間，軍方並沒主動宣導放棄優存，或是把刀架在脖子上逼著做，張戡平自做決定，導致財產權益損失；但相信任何人一夕間少掉近5萬的月退俸，都會氣憤難平，對軍改不平的袍襗，軍方不能一紙公文冷對，而是該更有溫度，將這半年收到的所有訴願書做個整理，並視案情，替袍襗爭取尊嚴與權利。

張戡平案，可看出軍改倉促上陣，對軍人造成的深遠影響，有3點觀察：

第1，張是在軍情局長任內屆齡退伍，這個職位，是軍中最機敏的軍職，局長退休，要管制10年才能去大陸，是所有軍職中，管制最久最嚴的。張戡平財產一夕間少掉這麼多，但在受訪時，他仍表現出高貴的軍人情操，有怨但沒有恨。問題是，軍中機敏單位何其多，包括情報機關在內，身負國家機密者不知凡幾，只要有極少數人懷恨在心，其衝擊與對國家安全的影響，恐怕是蔡政府力推軍改所未顧及之處。肯站出來鳴不平，或上街抗議的，反而問題不大，最怕的是軍人性格隱忍，不說，但心中已有所盤算。

第2，軍改力推之際，政府方案拿不定，改了又改，而且保密，也未宣導，一下傳甲方案，一下又變成乙方案，軍人只能靠小道消息判斷，心理煎熬折騰可見一般，再加上為達到年改目的，綠營間有羞辱軍人之詞，內外交逼。軍語有謂戰爭之霧，兩軍還沒打前，很多資訊虛虛實實，張戡平或許判斷有誤，認為軍改可能比照公教年改方案，於是主動放棄優存，但要做出這個決定，內心是經過多少次起伏變化，而這正是這兩年來面對軍改，軍人心境的寫照。

第3，軍改不管怎麼改，出現同階同級領的終身俸不一樣，就是不合理。軍改去年7月上路後，各種紛擾訴願不斷，可見制度設計還不夠周延。因此，是否應對軍改再做出修訂，是朝野需思考課題。

(中國時報)