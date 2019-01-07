對軍改懷抱不平 恐衝擊國安

友善列印
中國時報

持平而論，張戡平的軍改案例，他是有錯在先，軍改研擬期間，軍方並沒主動宣導放棄優存，或是把刀架在脖子上逼著做，張戡平自做決定，導致財產權益損失；但相信任何人一夕間少掉近5萬的月退俸，都會氣憤難平，對軍改不平的袍襗，軍方不能一紙公文冷對，而是該更有溫度，將這半年收到的所有訴願書做個整理，並視案情，替袍襗爭取尊嚴與權利。

張戡平案，可看出軍改倉促上陣，對軍人造成的深遠影響，有3點觀察：

第1，張是在軍情局長任內屆齡退伍，這個職位，是軍中最機敏的軍職，局長退休，要管制10年才能去大陸，是所有軍職中，管制最久最嚴的。張戡平財產一夕間少掉這麼多，但在受訪時，他仍表現出高貴的軍人情操，有怨但沒有恨。問題是，軍中機敏單位何其多，包括情報機關在內，身負國家機密者不知凡幾，只要有極少數人懷恨在心，其衝擊與對國家安全的影響，恐怕是蔡政府力推軍改所未顧及之處。肯站出來鳴不平，或上街抗議的，反而問題不大，最怕的是軍人性格隱忍，不說，但心中已有所盤算。

第2，軍改力推之際，政府方案拿不定，改了又改，而且保密，也未宣導，一下傳甲方案，一下又變成乙方案，軍人只能靠小道消息判斷，心理煎熬折騰可見一般，再加上為達到年改目的，綠營間有羞辱軍人之詞，內外交逼。軍語有謂戰爭之霧，兩軍還沒打前，很多資訊虛虛實實，張戡平或許判斷有誤，認為軍改可能比照公教年改方案，於是主動放棄優存，但要做出這個決定，內心是經過多少次起伏變化，而這正是這兩年來面對軍改，軍人心境的寫照。

第3，軍改不管怎麼改，出現同階同級領的終身俸不一樣，就是不合理。軍改去年7月上路後，各種紛擾訴願不斷，可見制度設計還不夠周延。因此，是否應對軍改再做出修訂，是朝野需思考課題。

(中國時報)

梵蒂岡派特使 3月來台參加聖體大…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。