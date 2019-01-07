1155廚餘養豬場 未檢核全禁養

2019年01月07日 04:10 中國時報 游昇俯 ／台北報導 ／台北報導

非洲豬瘟入侵風險急升，為避免染病豬肉製品流入廚餘、造成國內防疫漏洞，非洲豬瘟中央災害應變中心昨（6）日第三次會議，決議國內1155場未向環保單位申請廚餘再利用許可的養豬場，一周內需登記檢核，否則禁止飼養。

限一周內取得核可

農委會代理主委陳吉仲表示，國內仍在養的廚餘養豬場共1776場，經去年12月聯合稽查，已有239場轉用飼料、25場直接停養；但近來肉品驗出非洲豬瘟病毒頻率愈來愈高，故除原在環署登錄管制的357場廚餘養豬場，未登錄的1155場中小型養豬場，須於一周內取得環保單位廚餘再利用檢核，否則禁止飼養。

陳吉仲說，農委會有責任讓養豬產業永續經營，明後天將跨部會討論具體方案；改用飼料或退場養豬場適用農委會相關補助方案，畜產試驗所亦研發有黑豬專用飼料配方，將宣導改用飼料。

農委會副主委黃金城則表示，違規肉品迄今已檢出10例帶有非洲豬瘟病毒，從啟動檢測措施至第一例出現間隔65天，但12天後出現第二例，再17天出現第三例，今年1月3日出現第8例，才隔一天、5日又檢出第9、10例，檢出頻率愈來愈密集，顯示非洲豬瘟入境風險升高，廚餘確實蒸煮，可有效阻斷傳播途徑。

散播謠言最高罰百萬

黃金城說，旅客違規自疫區攜帶豬肉品入境，迄今遭重罰案例計有44件，全都來自大陸，越南籍旅客及越配已知不要攜帶；且檢出病毒的肉品來自大陸各省分，亦顯示其境內已遭全面汙染。

台灣防疫戰戰兢兢，但日前網友「Sampo Wu」在臉書「韓國瑜後援會」發文，質疑金門海漂豬驗出非洲豬瘟病毒是政府自導自演，對此農委會表示「防疫不能開玩笑」，網友行為已明顯違反「動物傳染病防治條例」第43條，可處5萬至100萬元罰鍰，將依法追究。

另1月4日在金門烏坵鄉小坵島發現的海漂死豬，經家畜衛生試驗所檢驗，昨日證實檢測結果是陰性，未感染非洲豬瘟。

黃金城表示，金門染病死豬在去年12月31日發現，此前製造生產肉品較無疫病風險疑慮，可先解禁；另，針對死豬發現地點半徑5公里內豬場移動管制，仍須考慮病毒潛伏期，再評估提前解除管制。

(中國時報)