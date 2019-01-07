雲縣施鐵腕 全面禁廚餘養豬

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中國時報
／連線報導

非洲豬瘟來勢洶洶，農委會提出各區大型廚餘蒸煮中心的構想，不過雲林縣長張麗善堅定表示，「全面禁止廚餘養豬才能杜絕非洲豬瘟病毒傳播，這是最終、最有效的辦法。」

雲林縣禁止廚餘養豬的行政命令本周將公告，屬道德勸說，沒有罰則。雲林縣環保局也將草擬清潔隊回收廚餘事業廢棄物的收費標準定型化契約，未來將以桶計費，回收後送入化製廠焚燒，鼓勵店家瀝乾廚餘。「防疫不是一、兩周的事，雲林縣把SOP逐步建構起來，經驗提供給外縣市參考。」

張麗善強調，到目前證明禁止廚餘養豬是正確的，也是所有專家學者都認同的政策，很多養豬大戶稱讚這是確保消費者安全吃豬肉的作法。「防疫工作刻不容緩，不能等到案例產生才禁止廚餘養豬。」

由於非洲豬瘟造成民眾恐慌，各地溪流、漁港紛傳死豬遭棄置通報。桃園市繼去年12月27日、30日及今年1月4日分別發現被放水流的死豬後，6日下午桃園市動物保護處又接獲報案，在八德落羽松旁溝渠發現2隻漂流水面的死豬；台中市龍井區麗水漁港昨也有民眾發現1隻死豬在水中載浮載沉。兩地動保處目前皆初步排除豬隻是死於非洲豬瘟。

桃園市動保處表示，隨意亂丟棄動物屍體，除了造成環境汙染問題外，可能加重疫情散播，若檢驗結果是陽性，確實患病的話，農政單位可依《動物傳染病防治條例》第42條處5萬元以上、100萬元以下罰鍰，倘行為嚴重導致疫情蔓延或散播者，最高可處3年以下有期徒刑。

桃園市環保局則表示，依照《廢棄物清理法》第27條，棄置動物屍體於廢棄物貯存設備以外處所，可開罰1200元至6000元罰鍰。

非洲豬瘟持續拉警報，台灣養豬青年聯盟希望政府能立即宣布全面禁止廚餘養豬，農委會代理主委陳吉仲原訂6日南下和聯盟溝通協商，但5日晚間卻臨時取消。台灣養豬青年聯盟理事長郭嘉育表示，政府應該拿出魄力保護台灣養豬產業，若農委會在17日前仍不全面禁止廚餘養豬，該聯盟就要號召北上抗議。

(中國時報)

1155廚餘養豬場 未檢核全禁養 秀秀小腦萎縮 想善終怕等不到

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