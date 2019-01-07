3大難題未解 美意打折扣

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中國時報
林周義

《病主法》新法上路，仍面臨收費貴、醫師的接受度、最終醫療決定歸屬等三大挑戰。

《病主法》的美意在於尊重病患自主，面對末期、不可逆轉的昏迷、植物人、極重度失智等臨床狀況時，得以在生命最終緩和醫療，有尊嚴地走向終點。然而該法是亞洲先例，民眾尚未熟悉。據《病主法》規定，「預立醫療照護諮商」（ACP）1小時收費上限3500元，僅補助低收入、中低收入戶及2至6級失能居家老人等少數民眾，其餘民眾一次就需花費數千元金額才能深入了解，主動諮商的意願恐受影響。

其次，醫師的接納度仍是新法實施的一大挑戰。長久以來，臨床醫療決定多採父權主義、師徒制度，任何事都是「醫師說了算」。面對興起的病患自主意識，部份醫師仍覺得專業被挑戰而難以接受，相關宣導仍待加強。

第三，《病主法》也規定，醫師依其專業或意願可不施行病患的「預立醫療決定」，但需轉診，且未有罰則。試行《病主法》的台北慈濟醫院，放射腫瘤科主治醫師常佑康表示，以簽署過AD的植物人為例，3個月至半年的確診期間仍需插管。確診後誰願意來拔管？又是一大挑戰，否則醫師不敢拔管，只能轉診，也有失政府原先的美意。

常佑康表示，善終能減少醫療資源浪費，為健保省下一筆開支。若能將ACP納入健保部份補助，對民眾的主動性、健保資源都有好處。

萬事起頭難，亞洲第一部《病主法》上路之際，仍有許多問題待解，只盼各界再接再厲，待大環境成熟，善終之路才能越走越穩固。

(中國時報)

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