球迷熱血動員 募千萬元助弱勢

2019年01月07日 04:10 中國時報 黃琮淵 ／台北報導 ／台北報導

中國信託商業銀行昨日舉辦「中信公益回饋日」活動，長期支持的女子高爾夫選手盧曉晴與中信兄弟棒球隊彭政閔、周思齊、張志豪等11位球星，以公益大使身份擔任遊戲關主與民眾同樂，現場還有「球星小物競拍」和中信兄弟福袋愛心義賣等活動，攜手民眾做公益，不少球迷冒雨前來，場面熱絡。

中信公益回饋日共募得新台幣1077萬4175元善款，捐贈予第34屆點燃生命之火全民愛心募款運動並投入基層棒球推展，幫助更多偏鄉弱勢孩童。

連續第二年舉辦的「中信公益回饋日」，延續中國信託結合體育和慈善的理念，由明星球員帶頭號召，捐出具紀念意義的球具義賣，中國信託主管同仁熱情響應競標，中信兄弟「神龍再現主題日－跨世代球星簽名球及球員卡組」最熱門，多人出價，最後以起標價60倍、120萬元拍出。

而周思齊捐出的「王貞治與長（山鳥）茂雄『ON炮』紀念海報組」、「世界全壘打王－王貞治第756支全壘打」紀念組、「世界全壘打王－王貞治第800支全壘打」紀念組等3項義賣物品，由中國信託慈善基金會董事長辜仲諒以180萬元得標，更額外捐出100萬元善款。

辜仲諒感謝球迷到場支持，並感謝球員公益獻愛，有所成就後不忘回饋社會、幫助有需求的孩子，啟動愛的循環，中信慈善基金會亦會將每一筆善款都用在最需要的孩子身上。

中國信託銀行董事長童兆勤表示，中國信託和球星們愛心總動員，幫助偏鄉孩童努力追求夢想，讓公益種子在孩子心中萌芽，希望未來他們可成為其他人生命中的貴人，這就是善的循環。

今年「中信公益回饋日」以公益親子遊樂園為主題，只要捐一枚銅板，即可暢玩七大主題區，小小愛心即能獲得大大樂趣。

(中國時報)