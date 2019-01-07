兆豐銀、一銀 年終破5個月

2019年01月07日 04:10 中國時報 黃琮淵 、 王莫昀 ／台北報導 ／台北報導

犒賞員工，兆豐銀行尾牙大手筆祭出千萬獎項供抽獎，進入尾牙會場，最吸睛的是舞台旁的3台歐洲名車。（王莫昀攝）

景氣前景不明，但仍有不少企業勇於大方犒賞員工，昨日兆豐銀行尾牙祭出3台歐洲名車讓員工抽獎外，董事長張兆順更表示，不含分紅，員工今年將可領到5個月年終加績效等獎金。電動車零組件廠表現也不俗，傳動系統大廠和大工業董事長沈國榮兌現「只要獲利創新高，便為員工調薪」承諾，今年連續第10年加薪，羨煞業界，不只調薪幅度在4％到5％之間，還大方給出3到3.5個月的年終獎金。

8成3發年終 平均1.27個月

1111人力銀行調查發現，今年企業發放年終手筆縮水，估計有8成3企業發年終，平均約為1.27個月，1111人力銀行副總經理何啟聖表示，各行各業中，以「資訊科技」平均發放1.9個月最高，金融業拿下第2，不過，由於資訊科技業去年下半年因景氣不佳波及獲利，統計今年各行業願意員工加薪上，則以泛金融業拿下第一，平均加薪幅度約達3％至5％。

另調查也發現，年終獎金發放上，逾82％企業是人人有獎，目的為慰勞員工、獎利績優，或進行獲利分享。

國產車廠苦戰 仍給出3個月

金融業今年為員工加薪毫不手軟，公股行庫平均加薪都在3％以上，年終獎金部分，包括一銀、華銀、兆豐銀等都可拿到5個月以上的績效加年終，除了兆豐銀不含分紅，即可達5個月以上，一銀年終、績效加分紅也上看6個月。

傳產部分，和大今年連續第10年加薪，調薪幅度在4％到5％之間，並大方給出3到3.5個月的年終獎金。

相較於零組件廠笑開懷，國產車廠受到進口車攻城掠地所苦，表現不像過往亮眼，甚至被迫放有薪假。

據了解，以銷售為主的和泰車、裕日車，今年年終獎金仍有3個月水準，裕隆、中華車及三陽工業，應也可發2個月。

海空運則是兩樣情，長榮航空受惠於載客量及載客率雙雙創高，今年前三季獲利超標，有機會超越去年，4個月年終獎金已在跨年前撥入員工戶頭；不過同集團的長榮海運，受陸美貿易戰波及貨量，年終獎金僅有1個月。

台塑集團去年因前3季獲利亮眼，內部信心滿滿認為今年再發6個月年終不成問題，但因11月開始國際原油價格跌太兇，衍生庫存損失，是否能發6個月還需依公式細算。

電信業向來穩 可拿4.6個月

至於電信業向來穩穩的，即便去年499之亂衝擊營收及獲利，不過中華電應能比照往年水準，發出4.6個月年終，台灣大哥大、遠傳也不遑多讓。

(中國時報)