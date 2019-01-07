公股行庫搶才 釋3000金飯碗

2019年01月07日 04:10 中國時報 王莫昀 ／台北報導 ／台北報導

深化國內業務，擴大海外布局，強化數位、法遵能量，八大公股2019年大幅拉高徵才人數，其中，兆豐、合庫、一銀等徵才皆高達500-650人，總計徵才數將突破3000人大關。

受惠海外收益大幅成長、財富管理也有不錯表現，去年獲利表現亮眼的一銀，今年將大舉徵才，總經理鄭美玲指出，今年釋出職缺約500個，包括數位、資訊、理財顧問等。她並透露，不排除請獵人頭公司，發掘金融業好手投效，出任一銀中階主管。

華銀發言人黃俊智表示，除因應退休潮，釋出約200個職缺，另也有專才需求，估計今年總徵才數約400至500人左右。彰銀也指出，今年將招募行員、儲備幹部等約300人。

新的一年，打算持續海外布點，爭取在越南北部、緬甸等亞洲地區新增據點的兆豐銀，為了搶才，董事長張兆順指出，今年不僅加薪，且擴大晉升員額，如甲等員額將較過去提升5％，今年將徵才600人。

張兆順指出，過去曾有法人問說，兆豐銀營業費用率高達46％，為什麼不裁員、cost down，但他回答不僅不應調降成本支出，還應提供充份經費，幫助員工發揮潛能，事實證明，他是對的，在不斷徵才、拓展業務間，兆豐銀的營業費用率並未因而提升。

銀行業分行通路最多的合作金庫銀行，吸攬各方金融好手，今年大幅徵才550人，第1梯次配合農曆春節後轉職潮，率先招募260人，第2梯次配合鳳凰花開畢業季，預定招募290人。

合庫銀行表示，金融新鮮人試用期滿，每月便有35,400元，正式任用後合計年薪、福利、獎金等年薪上看70萬元，具經驗行員合計年薪、福利、獎金等更有機會挑戰百萬年薪。

(中國時報)