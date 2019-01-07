公股行庫搶才 釋3000金飯碗

友善列印
中國時報
／台北報導

深化國內業務，擴大海外布局，強化數位、法遵能量，八大公股2019年大幅拉高徵才人數，其中，兆豐、合庫、一銀等徵才皆高達500-650人，總計徵才數將突破3000人大關。

受惠海外收益大幅成長、財富管理也有不錯表現，去年獲利表現亮眼的一銀，今年將大舉徵才，總經理鄭美玲指出，今年釋出職缺約500個，包括數位、資訊、理財顧問等。她並透露，不排除請獵人頭公司，發掘金融業好手投效，出任一銀中階主管。

華銀發言人黃俊智表示，除因應退休潮，釋出約200個職缺，另也有專才需求，估計今年總徵才數約400至500人左右。彰銀也指出，今年將招募行員、儲備幹部等約300人。

新的一年，打算持續海外布點，爭取在越南北部、緬甸等亞洲地區新增據點的兆豐銀，為了搶才，董事長張兆順指出，今年不僅加薪，且擴大晉升員額，如甲等員額將較過去提升5％，今年將徵才600人。

張兆順指出，過去曾有法人問說，兆豐銀營業費用率高達46％，為什麼不裁員、cost down，但他回答不僅不應調降成本支出，還應提供充份經費，幫助員工發揮潛能，事實證明，他是對的，在不斷徵才、拓展業務間，兆豐銀的營業費用率並未因而提升。

銀行業分行通路最多的合作金庫銀行，吸攬各方金融好手，今年大幅徵才550人，第1梯次配合農曆春節後轉職潮，率先招募260人，第2梯次配合鳳凰花開畢業季，預定招募290人。

合庫銀行表示，金融新鮮人試用期滿，每月便有35,400元，正式任用後合計年薪、福利、獎金等年薪上看70萬元，具經驗行員合計年薪、福利、獎金等更有機會挑戰百萬年薪。

(中國時報)

兆豐銀、一銀 年終破5個月 外銀搶收外幣 歐元重出江湖

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。