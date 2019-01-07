外銀搶收外幣 歐元重出江湖

銷聲匿跡已好長一段時間的歐元定存，重出江湖。渣打銀行年前祭出14天期歐元優惠定存，享年息2％，（趙雙傑攝）

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中國時報
／台北報導

年終獎金陸續落袋，外銀順勢端出高利方案吸金，兩大特色不得不知！一是可以「打帶跑」，存單周也行，入場門檻是3萬美元；二是隨著歐元區利率正常化，已有銀行願推歐元優惠定存方案，在近年頗為罕見。

2019年哪個貨幣最有「利」？永豐金控研究總處最新報告指出，今年以美元、日圓為最看好的兩大外幣，最主要原因都是避險需求，不過隨聯準會升息腳步放緩，美元漲勢可能在下半年落幕，並由日圓接棒，成為新寵。

搶攻年終獎金，外銀龍頭花旗銀行搶在跨年就就先端方案，與過往最大差異是可存「單周」，有利於手握現金的財管大戶運用，針對紐幣、澳幣、加幣、美元與英鎊端出單周期高利定存，最高年利率5.38％。

相較於花旗「收短的」，想要存長天期的不妨選擇星展銀行，以新資金承作1年期定存，即可享年息3.45％，門檻為2萬美元。不過前提必須是該行豐盛理財以上等級的客戶，也就是總資產月均額達新台幣200萬元者，

值得一提的是，銷聲匿跡已好長一段時間的歐元定存，重出江湖。

渣打銀行年前祭出14天期歐元優惠定存，享年息2％，另外像是去年底的美元、人民幣高利定存，分別為6個月期、一年期年息3.5％，也續辦至1月底。

法國巴黎銀行預測，目前的美元的價位相對偏貴，反觀歐洲央行量化寬鬆政策退場，歐洲貨幣政策正常化將成為支撐歐元主要動力，歐元將逐步走高以反映其價值，預期未來12個月逐步走高至1歐元對1.22美元。

人民幣方面，永豐金控認為，大陸經濟下行方向不變，人民幣還是有貶值壓力需要釋放，大陸官方可能透過加快產業開放、完善智財權保障等吸引外資等措施，減緩資金流出，所以貶值壓力雖大，但貶破「7」有困難。

(中國時報)

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