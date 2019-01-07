歲末做公益 聯聚暖助福田戶

惠中寺及台中各區區公所共同發起臘八粥結緣暨寒冬送暖活動，昨（6）日首發由惠中寺承辦及聯聚建設全額贊助，在樹義國小舉行，共計有200戶福田戶受惠。（聯聚建設提供）

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中國時報
／台北報導

歲末寒冬之際，社會角落仍有許多清寒及特殊境遇的家庭，盼望獲得社會各界的援助，過個好年。惠中寺及台中各區區公所共同發起臘八粥結緣暨寒冬送暖活動，昨（6）日首發由台中南區區公所及黃國書立委服務處共同主辦，並由惠中寺承辦及聯聚建設全額贊助，在樹義國小舉行，共計有200戶福田戶受惠。

深入了解經濟弱勢的福田戶困境，惠中寺志工及南區區公所同仁挨家挨戶實地拜訪，希望透過活動的援助盡份心力，每戶皆提供油、米等生活物資及福田金，總金額超過百萬。

活動除提供物資及福田金發放，也結合社區義工進行義剪、義診、名家書法墨寶結緣、樹義國小國樂團表演欣賞及益智闖關遊戲、行動圖書車等等，不僅大人開心，小孩也玩得高興，活動規畫十分熱鬧，並邀請民眾一起享用暖呼呼的臘八粥，人暖心更暖一同祈福過好年。

出生於南區的聯聚建設董事長江韋侖共襄盛舉，贊助此次臘八粥結緣暨寒冬送暖活動，用以回饋鄉里，落實企業社會責任，希望拋磚引玉，讓企業及社會賢達一起做公益，讓善良與愛心傳送到社會的每一個角落，幫助需要的人。

如之前得知大甲區、近90歲阿嬤黃王嬌霞與小兒麻痺兒子一同居住在老舊的三合院，房子年久失修殘破不堪、屋頂坍塌，經各界與網友紛紛轉貼，聯聚建設在得知黃王嬌霞母子相依為命，無力負擔修繕房舍的困境，第一時間即主動幫忙，用愛一步步將阿嬤的三合院蓋回來，讓阿嬤不用再擔心害怕風吹雨淋。

聯聚建設一直以來默默耕耘回饋社會，包括送愛到柬埔寨、為東海大學B HOUSE修復老舊宿舍賦予新生命，贊助紙風車為偏鄉孩子點亮一盞藝術之燈，以及幫寒士尾牙盡一份心力補齊資金缺口等等，長年推動公益不落人後，實踐社會責任。

(中國時報)

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