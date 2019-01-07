華映遭告發財報不實

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中國時報
／台北報導

大同集團華映公司聲請重整被法院駁回緊急處分，外界質疑是自導自演的鬧劇，未料又驚爆被告發財報不實的案外案！債權銀行在重整訊息傳出後賣掉華映質押的1萬944張大同股票，遭中華金融人員暨投資人協會秘書長尚潔梅向台北地檢署告發，華映自106年至今的財報都未揭露將股票質押給銀行，涉嫌違反《證券交易法》財報不實罪。

尚潔梅告發指出，華映董事長林蔚山、董事林郭文艷、林和龍、彭文傑及獨立董事趙建和、袁建中、蔡裕源、總經理林盛昌、會計主管汪志成明知財報不得虛偽或隱匿，卻未揭露公司質押大同股票的事實；如果罪名成立，最重可處10年以下有期徒刑，得併科2億元以下罰金。

去年12月13日晚上，大同集團突然發布重大訊息，宣布華映向法院聲請重整，綠能要債務協商，讓旗下2家最重要的子公司「一刀斃命」，造成集團各公司股票連日重挫，市值縮水近半。貸款銀行為確保債權，依據授信合約宣告違約，將華映質押的大同等股票賣出抵償借款。

桃園地方法院去年底駁回華映聲請重整的緊急處分，外界還踢爆華映宣布重整原因是「大陸華映向台灣華映發函催債」，但催款的大陸華映董事長與被催款的台灣華映總經理竟是同一人，財經專家謝金河分析這齣「自己跟自己討債」的鬧劇是大同集團為對付市場派，防止經營權被奪走。

告發狀指出，檢視華映的財報，債權銀行包括台灣銀行、京城銀行等20家銀行，華映向京城銀行借款的擔保品僅列「機器設備、建築物及廠房所在之土地」，並沒有質押大同股票；華映也從未在財務報表揭露，公司持有大同股票1萬944張有質押作為擔保品情事，顯然財報不實。

華映董事長林蔚山、總經理林盛昌、會計主管江志成都在這些不實財報蓋印，袁建中、蔡裕源、趙建和等獨董在華映的審計委員會通過這些財報，林郭文艷、林和龍、彭文傑等人於董事會通過財報，顯然知情參與共同違反證交法財報不實罪，都是共同正犯。

(中國時報)

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