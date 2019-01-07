體檢CP值 地雷卡現形

2019年01月07日 01:28 中國時報 黃琮淵 ／台北報導 ／台北報導

2019年不再風光的這些卡

用「長江後浪推前浪，前浪死在沙灘上」形容信用卡競爭激烈，再貼切不過了。2019年哪些卡是地雷卡？PTT就踢爆，點名國泰世華亞洲萬里通卡、花旗寰旅世界卡、國泰世華KOKO icash COMBO跟中國信託Line Pay聯名卡。

國泰世華亞洲萬里通卡失色

每年信用卡界都有主力產品，從前年紅到去年的是哩程信用卡。以國泰世華銀行為例，在拿下亞洲萬里通發卡權後，又搶下長榮航空，可惜發卡資源無法兩用，被台新銀行以國泰航空聯名卡超車，權益明顯落後。

一般來說，收取年費的航空聯名卡多提供免費機場接送，這部分包括匯豐華航卡、長榮聯名卡，甚至台新國泰航空聯名卡皆有，反觀國泰亞洲萬里通聯名卡收取1,800元年費，卻沒有免費機場接送，性價比被比下去。

花旗寰旅世界卡難再無腦刷

另一張只紅2年的是花旗寰旅世界卡，推出時打著「無腦刷」，海內外都是20元1哩，在當時堪稱創舉，但今年起率先減少華航哩程兌換比率，大幅縮水3成，加上年費收2,400元，卻沒提供機場接送服務，性價比堪虞。

沒比較就沒感覺，星展銀行去年將原本的澳盛飛行卡升級為飛行世界卡，兌換比例國內每18元1哩、海外每15元1哩，硬生生將花旗比了下去，雖然年費要價3,600元，但每年有2次機場貴賓室，也算收得有道理。

而被PTT網友評為最該「冰」起來的，就屬國泰世華KOKO icash COMBO卡，推出時標榜網購5％、每月回饋300元，一度曾是神卡，但回饋大縮水，今年訂出須一般消費5,000元才有回饋的高門檻，被網友罵到臭頭。

而且所謂「一般消費」竟然排除超商刷卡，這與原本訴求超商消費5％回饋，明顯自打嘴巴，對於常在超商消費的持卡人，回饋率從5％一口氣降到不到1％，難怪網友不再買帳。

同樣令人傷心欲絕的，還有以「熊大」為主題的中國信託Line Pay聯名卡，回饋率從始發時的3％降到2％，今年再腰斬至1％，雖部分指定通路可達15％，但總是沒那麼實用，光芒黯淡不少。

(中國時報)