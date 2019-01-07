銀行算更精 附加服務砍很大

2019年01月07日 01:28 中國時報 黃琮淵 ／台北報導 ／台北報導

雙卡利率上限降至15％後，信用卡業務愈來愈難經營，今年開始各銀行齊砍附加服務，包括市區停車、機場接送、機場停車及道路救援等高成本服務，有的是減少次數，更多的是拉高門檻。

以國泰世華銀行為例，這刀揮向機場免費停車、機場貴賓室及道路救援，也引發同業相互跟進，過去道路救援每年3次，前一個月新增消費達6千元就能使用，明年起不只縮至2次，並要求前3個月新增消費得達2萬元。

表面上看，拉長到前3個月新增消費累積，好像較彈性，但代表「少刷一毛都不行」，銀行算更精，過去只要上月刷滿就達標，現得當主力卡，每月都刷到。

另個有感縮水的，則是世界卡、鈦金商務卡使用機場貴賓室，過去是2個月內不限購票艙等，有刷就行，4月起嚴格要求須2個月內旅遊消費達1萬元，或前（當）期新增消費滿2萬元，或前3期新增消費滿6萬元才行，如果是買廉價航空機票，等於出局。

中國信託採取同樣作法，機場免費停車、市區停車及道路救援，認定標準同樣提高。以鼎極卡為例，過去是要求前1年消費60萬元就有機場免費接送，新年度調整為「前12個月」。

玉山、台新、花旗銀行跟進這波信用卡權益縮減浪潮。玉山世界卡提高市區免費停車門檻，同時取消五星級飯店買一送一；台新銀提高太陽、玫瑰等多卡的機場免費停車門檻，團費至少得刷滿2萬元；花旗勤美晴天聯名卡需館內刷滿500元才能停車。

凱基銀行無限卡除機場免費接送減至2次，取消機場貴賓室；台灣企銀鈦金卡、白金卡規定使用機場免費停車得刷滿1萬元。

(中國時報)