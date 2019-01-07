2019多頭續航 熊市「還沒啦！」

2019年01月07日 01:28 中國時報 筆者為花旗（台灣）銀行財富策劃諮詢部資深副總裁曾慶瑞

陸美貿易戰局勢撲朔迷離，全球股市波動起伏，面對詭譎的市場環境，很多人擔憂熊市恐怕來了！不過，從花旗集團的熊市指標評估，目前18項熊市指標中僅3項示警，相對於2000年17.5項示警與2007年13項示警，顯示股市仍未有步入熊市之虞。

2019年是個多頭續航，股優於債的一年，可抱持審慎樂觀的態度，建議投資人不妨從「一機構」、「二市場」、「三觀察」、「四機會」等四個方向分析市場，掌握投資切入點。

「一機構」是指各國央行態度，已經成為影響全球市場的主要指標之一，美國經濟健康，目前沒有通膨問題，預期聯準會在2019年將延續升息腳步，日本央行與歐洲央行亦會持續貨幣寬鬆政策，推估全球通膨在2019年依然溫和，維持在2.8％的水準。

「二市場」是指全球兩大經濟體，根據國際貨幣基金組織（IMF）數據，美國國內生產毛額為19.4兆美元，穩坐全球第一大，中國大陸排名全球第二，經濟產值達12.24兆美元，陸美兩大經濟體GDP已佔全球總GDP的40％，顯見2019年仍會受這兩大經濟體驅動。

「三觀察」是公債利率、貿易戰、歐洲地緣政治走勢，12月初美國出現短期公債殖利率高於長期公債殖利率的倒掛現象，被視為是經濟邁入衰退的先行指標，不過目前美國10年期公債利率較2年期高出0.12％，還不至於反轉，投資人對於利率倒掛還不用過度反應。

至於陸美貿易戰，需要留意的是，從全球主要經濟體貿易佔GDP比重評估，貿易僅佔美國GDP的20％、中國大陸佔34.2％，相較於大打貿易戰的美國與中國大陸，反而是南韓、台灣等以進出口貿易為導向的市場，以及工業、汽車、科技等產業影響最大。

「四機會」指的是科技股、亞洲市場機會點浮現，投資人可在衡量自身風險承受度後，適當介入科技類股與亞洲市場，同時持有適當比例的固定收益產品，留意分散風險。

(中國時報)