搶當神卡 回饋率要敢衝

玉山銀行總經理黃男州（左起）、藝人吳慷仁、網路家庭暨Pi拍錢包董事長詹宏志與國發會主委陳美伶共同出席Pi拍錢包x玉山銀行行動支付合作記者會。（本報資料照片）

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中國時報
／台北報導

「神卡」年年有，今年誰接棒？在中國信託Line Pay卡與國泰世華KOKO iCash COMBO走下「神壇」後，網友急尋新神卡，玉山Pi拍錢包聯名卡因回饋率2.5％起跳、最高4.5％，台新銀行flyGO海外可達2.8％，買機票還回饋5％，最有機會脫穎而出。

要說過去兩年最夯的「神卡」，莫過於中國信託Line Pay聯名卡，剛上市時打著不限類別回饋3％，狂電市面上所有現金回饋卡，不過不耐虧損，今年回饋率降至1％，雖然加碼特定產業最高15％回饋，魅力已大不如前。

誰是Line Pay卡的接班人？網友多推薦玉山銀Pi拍錢包卡，國內消費2.5％、綁定Pi錢包用APP支付加碼至3.5％；全家、台灣大車隊等指定通路高達4.5％，與Line Point相同，刷卡回饋P幣1點可抵1元，等同現金回饋。

Line Pay卡回饋率降至1％後，國外回饋率拉高到2.8％，其實能與其抗衡的卡片不多，不過台新銀行去年底新推出以國外旅行為主的flyGO卡，國內消費1.2％、國外2.8％，剛好就跟Line Pay打平，另外加碼機票5％回饋，這在信用卡史還是同一遭，堪稱有備而來。

另張去年異軍突起的網購神卡－國泰世華銀行KOKO iCash COMBO，標榜網購及超商消費回饋5％，每月上限300元，等於每年淨賺3,600元，不過好景不常，今年大幅改惡，增加了每月必須新增消費達5,000元的前提，重重設限簡直是「給得心不甘情不願」。

如果要破解這5,000元的前提，除了算準每個月的消費，避開超商及綁定行動支付不列入的「地雷」，也可以台新銀行@gogo替代，雖然需綁定Richart帳戶自動扣繳，但網購回饋3.5％，不只認定通路比國泰世華大方，也無一般消費的前提，看得到就拿得到。

(中國時報)

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