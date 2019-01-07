剪卡重辦 未必算新戶

2019年01月07日 01:28 中國時報 黃琮淵 ／台北報導 ／台北報導

信用卡權益大縮水，許多人氣到剪卡，但剪卡重辦可得留意，未來不一定算新戶。兆豐銀行今年起嚴格定義「全新卡友」，必須是從未持有過兆豐信用卡的，才能比照新戶領取首刷禮等贈品，要讓剪卡族討不到便宜。

為了鼓勵辦卡，各家銀行通常會祭出信用卡首刷禮，最常見的莫過於刷卡金、行李箱、3C用品等，不過想要拿這些首刷禮，通常得有新戶資格，除了從來沒辦過該行信用卡的，還有剪過卡且很長一段時間未持卡的。

不過「很長一段時間」怎定義，各家銀行作法不同。一般來說，包括中國信託、國泰世華、花旗、玉山、台新等大型發卡銀行，規定6個月未持該銀行正卡，就算新卡友，可用新卡友的資格重新申請，並領取首刷禮。

匯豐、新光、安泰等，至少要1年以上未持該行卡才叫新戶。彰銀、台銀這幾年也愈來愈嚴格，拉長到2年以上未持該行卡，或個案限定日期。

相較於多數銀行，兆豐銀去年開始緊縮新戶定義，從原本的6個月未持卡拉長到1年。今年起更啟動第二波新戶定義設限，從1年拉長到「從來沒有」申辦過兆豐信用卡，才能領取新戶贈品，這在國內發卡史是頭一遭。

銀行業者解釋，多數銀行設定的6個月，其實也是「反悔期」概念，也就是持卡人雖剪卡，但如回心轉意，都可在無徵信狀況下恢復用卡，但超過6個月就得重來，比照新戶得重新附上財力證明，因而視作新卡友。對於兆豐銀「耍狠」，國銀均表示暫時不會跟進。

(中國時報)