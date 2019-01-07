開放數位貿易 美有情 陸無意

2019年01月07日 04:10 中國時報 吳泓勳 ／上海報導 ／上海報導

陸美貿易戰雖暫時停火，雙方代表團7日也將在北京進行磋商，但伴隨WTO近期提案制定數位貿易規則，美歐日等陣營積極倡議開放，與保守派立場的大陸意見相左，但未來數位貿易趨勢下，專家認為必然會成為陸美貿易協商議題之一。目前還沒看出大陸鬆動跡象，研判這塊領域的陸美角力將成為長期戰場。

中經院WTO及RTA中心副執行長李淳表示，數位貿易規則涉及例如允許商業數據跨境移轉與網路開放等，這塊影響對大陸來說不只是經濟，更涉及政治議題。由於北京還沒有具體開放表態，陸美談判桌上恐被美方攻擊；但等大陸有意開放時，挾帶龐大市場優勢也是對美籌碼。

數位商業數據 貿易基礎

由於近年科技進步，推動數位貿易範圍擴大，例如從歐洲設計的新款車數據能傳輸到大陸工廠，再由日本展開營銷，讓數位商業數據成為貿易不可或缺的基礎。因此制定全球性的數位貿易規則成為共識，日前由美國、歐盟、日本、新加坡和澳洲領頭在WTO提案制定規範。

數十個參與的WTO成員將在本月達沃斯世界經濟論壇年會期間，舉行部長級閉門會議。最早將在2019年中正式啟動談判，力爭2020年引入新規則。但部分傾向強化數位數據管理的國家，尤其具備龐大市場的大陸採保守立場，讓規則制定出現瓶頸。

大陸2017年制定《網路安全法》，就禁止外國企業把在大陸境內收集的商業數據移轉到境外，當初Google也曾因拒絕大陸規定而退出市場。

網路自由化 陸從未表述

李淳觀察，陸美貿易戰協商過程，原本不好談的，像智慧財產權，陸方都願意協調，唯有如網路自由化這塊，從未見大陸官方有任何表述。

李淳表示，數位貿易是美國很在乎的領域，由於美核心技術就在數位與科技等技術，包含Google、Facebook等都是美商公司，在陸美貿易逆差每年這麼大規模下，美國唯有數位如APP等貿易對大陸出現順差，美方當然希望大陸有所開放。

(中國時報)