開放數位貿易 美有情 陸無意

友善列印
中國時報
／上海報導

陸美貿易戰雖暫時停火，雙方代表團7日也將在北京進行磋商，但伴隨WTO近期提案制定數位貿易規則，美歐日等陣營積極倡議開放，與保守派立場的大陸意見相左，但未來數位貿易趨勢下，專家認為必然會成為陸美貿易協商議題之一。目前還沒看出大陸鬆動跡象，研判這塊領域的陸美角力將成為長期戰場。

中經院WTO及RTA中心副執行長李淳表示，數位貿易規則涉及例如允許商業數據跨境移轉與網路開放等，這塊影響對大陸來說不只是經濟，更涉及政治議題。由於北京還沒有具體開放表態，陸美談判桌上恐被美方攻擊；但等大陸有意開放時，挾帶龐大市場優勢也是對美籌碼。

數位商業數據 貿易基礎

由於近年科技進步，推動數位貿易範圍擴大，例如從歐洲設計的新款車數據能傳輸到大陸工廠，再由日本展開營銷，讓數位商業數據成為貿易不可或缺的基礎。因此制定全球性的數位貿易規則成為共識，日前由美國、歐盟、日本、新加坡和澳洲領頭在WTO提案制定規範。

數十個參與的WTO成員將在本月達沃斯世界經濟論壇年會期間，舉行部長級閉門會議。最早將在2019年中正式啟動談判，力爭2020年引入新規則。但部分傾向強化數位數據管理的國家，尤其具備龐大市場的大陸採保守立場，讓規則制定出現瓶頸。

大陸2017年制定《網路安全法》，就禁止外國企業把在大陸境內收集的商業數據移轉到境外，當初Google也曾因拒絕大陸規定而退出市場。

網路自由化 陸從未表述

李淳觀察，陸美貿易戰協商過程，原本不好談的，像智慧財產權，陸方都願意協調，唯有如網路自由化這塊，從未見大陸官方有任何表述。

李淳表示，數位貿易是美國很在乎的領域，由於美核心技術就在數位與科技等技術，包含Google、Facebook等都是美商公司，在陸美貿易逆差每年這麼大規模下，美國唯有數位如APP等貿易對大陸出現順差，美方當然希望大陸有所開放。

(中國時報)

陸美今重啟談判 聚焦農業和能源

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。