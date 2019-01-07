陸美今重啟談判 聚焦農業和能源

2019年01月07日 04:10 中國時報 施施 ／綜合報導 ／綜合報導

陸美雙方今明兩天將舉行經貿問題副部長級磋商，談判預料將聚焦農業與能源採購問題。（美聯社）

影響貿易戰走向的陸美談判今日於北京重啟，本次談判預料將聚焦農業與能源採購問題，明日美國與歐盟的貿易磋商也將於華府登場。

陸美雙方訂於7日、8日舉行經貿問題副部長級磋商，這是去年12月，美國總統川普與大陸國家主席習近平在阿根廷20國（G20）峰會達成休兵90天協議後，兩國首次進行面對面談判。雙方若未在3月1日前達成協議，美國將自3月2日將價值2000億美元陸輸美商品的關稅由10％提高到25％。

川普4日在白宮表示，他有信心華府和北京當局能夠達成協議，結束數月來擾亂全球金融市場的貿易紛爭。此外，隨著大陸經濟成長腳步放緩，「我真的認為他們想要達成協議」、「我認為他們也必須（達成協議）」。

美方公布的6人代表團名單，副貿易代表格瑞斯（Jeffrey Gerrish）率領貿易代表署農業首席談判官陶德、農業部貿易及對外農業事務次長麥金尼、商務部國際貿易次長凱普蘭、能源部石化能源助理部長溫柏格以及財政部國際事務次長馬爾帕斯前往北京。另外，白宮、貿易代表署、農業部、商務部、能源部、國務院及財政部高階官員亦將隨同參加談判。

從名單看來，本次談判應會聚焦在農產品及能源採購議題。也有分析指，本回合談判僅是為未來更高層級的會談奠定基礎，並非要取得實質進展。

美方領軍的格瑞斯與貿易代表萊海澤系出同門，對陸立場也傾向鷹派。去年底美股慘跌作收後，川普似乎急著與大陸達成協議，以安撫金融市場，讓萊海澤頗為憂心。《紐約時報》曾報導，他曾私下告訴親信，希望能阻止川普接受陸方提出擴大大豆採購或進口美牛等「空泛承諾」。

緊接在陸美貿易談判後，美國、歐盟（EU）及日本貿易代表本月9日將在華府會商。據歐盟發布的消息，歐盟貿易事務執行委員馬姆斯壯將與美日討論不公平貿易等議題，此外還將與萊海澤會面。

(中國時報)