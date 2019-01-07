WTO恐集體施壓 直到北京有感

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中國時報
／上海報導

由於大陸基於網路監管對國安穩定等考量，對WTO（世界貿易組織）提案的數位貿易國際規則持保守立場，中經院WTO及RTA中心副執行長李淳6日表示，包含美歐日等國都趨向開放，尤其美歐對細節已有高度共識，但由於WTO採共識決，在大陸反對下應暫時無法形成正式規定，預料會透過串連各國增加對大陸的壓力。

李淳表示，在數位貿易成為未來趨勢時代下，大陸在網路應用與電商產業走得比較前面，除了有助於推動產業發展，更關鍵的是大陸擁有的廣大市場，對期待制定數位貿易規則的國家具有高度吸引力。

由於大陸目前持保守態度，李淳研判短期恐怕難以在WTO架構內形成正式規則，但包含美歐日等持開放立場國家，還是會討論並簽署隸屬WTO之下的多邊協議，並串連更多國家加入。

他說當贊成制定新規的國家增加，達到全球貿易總額一定程度時，自然帶給反對立場的大陸相當壓力；但反過來大陸若願意開放時，這些國家也要承受進入市場的壓力。

實際上美國雖然這次站在支持開放、制定新規立場，但近幾年為求自身經濟，反其道採取貿易保護主義、無視WTO的態度也引來批評。歐盟駐WTO代表範赫克倫（Marc Vanheukelen）日前就批評美國在阻攔WTO任命上訴機構大法官。

由於負責處理全球貿易爭端的WTO上訴機構是由7名大法官組成，如再不補齊成員，該機構將於今年12月陷入停擺。事實上先前陸美貿易爭端也同樣因上訴機構成員缺乏的問題，使得大陸諸多對美控訴因此受阻。

(中國時報)

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